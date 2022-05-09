Metaverse için örnek proje

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İEÜ+KREA), İzmir Özel Türk Koleji (İTK) için ‘2K: Kreatif Kampüs' adlı proje hazırladı. Liseli gençlerin teknolojik becerilerini geliştirmek, metaverse ortamından faydalanarak öğrenim süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen proje, Kültür ve Turizm Bakanlığından fon almaya hak kazandı.

Üniversite-şehir bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri olan, ‘Gelecek gençlerin' sloganıyla hazırlanan ‘2K: Kreatif Kampüs' projesinde, 1 yıllık yol haritasını içeren geniş planlama yapıldı. Bu doğrultuda ilk olarak, İzmir Özel Türk Koleji bünyesinde ‘Yaratıcı Ekonomi Öğrenci Kulübü' kurulacak ve seçilecek 20 öğrenci, çalışmalara aktif olarak katılacak.

Son teknolojik gelişmeler konusunda gençlere eğitimler verilecek, Türkiye geneline açık olarak ‘Yaratıcı Genç Girişimcilik Yarışması' düzenlenecek. Metaverse konusunda hem gençlerde hem öğretmenlerde farkındalığı ve bilgiyi artıracak çalışmalar yapılacak. Metaverse ortamından faydalanan, bu sayede etkili bir öğrenme süreci geçiren ve bu alanda bilgiyi çoğaltabilen, dijital nesillerin yetişmesine katkı sunulacak. Projeye ilişkin açılış toplantısı, İzmir Özel Türk Koleji Uşakizade Köşkünde hibrit olarak gerçekleştirildi. Toplantıya; İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İTK Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eren, İEÜ+KREA Müdürü Dr. Sevay İpek Aydın, Gözlüklü Masallar Atölyesi ve diğer ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

“Gençlerimiz için çok değerli bir adım”

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Murat Aşkar, gençlerin bilim ve teknolojiyi rehber edinerek kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak böylesine önemli projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, “İzmir Özel Türk Koleji, şehrimizin en donanımlı okullarının başında geliyor. Birçok İTK mezunu, hali hazırda üniversitemiz bünyesinde eğitim görüyor. İTK ile bugüne kadar yaptığımız iş birliklerine bir yenisini daha eklediğimiz için mutluyuz. Endüstri ve metaverse, hayatımızın merkezine girmeye başlayan ve çağın gereklerini, vazgeçilmezlerini ifade eden kavramlar. Bilginin sürekli değiştiğini, bilgiye ve yeniliğe dayalı rekabetin her geçen gün arttığını da düşünürsek, teknoloji alanında gençlerimiz için atacağımız her adımın çok değerli olduğunu görürüz. Projede emeği geçen herkesi kutluyor, Türkiye geneline yayılacak örnek çalışmaların yapılacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“Projemiz sınırları aştı”

İEÜ+KREA Müdürü Dr. Sevay İpek Aydın ise gençlerdeki dijital yetkinliği artırma noktasında önemli bir projeye imza attıklarını dile getirerek, “Projemizin; ikisi uluslararası olmak üzere çok değerli 4 partneri var. Üniversitemizde temelleri atılan, gelişim süreci de ülkemizin dışına yayılan bir proje oldu. Projemiz çerçevesinde yapacağımız her çalışmayı çok önemsiyoruz. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimizin eğitimleri için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimize dokunan, onları yaşıtları arasında öne çıkaracak, geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacak, değerli bir proje oluşturduk. Bunun olumlu yansımalarını da önümüzdeki süreçte çok net göreceğiz” diye konuştu.