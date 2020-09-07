Metro tüneli Narlıdere İstasyonu ile buluştu

Çalışmalar kapsamında Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlığını birleştirecek 7,2 kilometrelik metro hattında Narlıdere İstasyonuna da ulaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince temeli 2018'de atılan Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki metro hattının yapımı devam ediyor. İki adet tünel açma makinesi (TBM) ile sürdürülen kazı çalışmalarında daha önce Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi istasyonlarını birleştiren hat 1 tüneli, bu sabaha karşı Narlıdere istasyonu ile buluştu. Gidiş-geliş şeklinde iki hat üzerinde devam eden derin tünel çalışmalarında ilk TBM bin 33 metre ilerleme sağlarken, daha sonra devreye alınan ikinci TBM'de de bin 326 metrelik tünel kazıldı.

Çalışmalar hassas şekilde yürütülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, F.Altay-Narlıdere metro hattında dev makinelerle derin tünel kazma çalışmalarının yanı sıra klasik tünel açma yöntemi olan Yeni Avusturya Tünel Metodu (NATM) ile başlattığı kazılarını da sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kazı yapıp çıkan taşı ve kumu taşıma bandı ile ayrıştırarak çıkartan, diğer yandan da tünelin beton plaklarını yerleştiren TBM sayesinde, tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve altyapı sorunlarını da minimuma indiriyor.

Kesintisiz ulaşım sağlayacak

F.Altay-Narlıdere metro hattı Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşuyor. Belediye, bu hattın tamamlanmasıyla hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24'e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3'ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığına kadar aktarmasız gidebilecek.