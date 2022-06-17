Metruk evde çıkan yangın yan binaya sıçradı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın bitişiğindeki binaya sıçradı, binalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kemalpaşa ilçesi Soğukpınar Mahallesi Vali Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 katlı binada başlayan yangın, ahşap yapılı eski evden bitişiğindeki binaya sıçradı. Yangının büyümesi ihtimali nedeniyle yanan binaların çevresindeki iş yerleri boşaltıldı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınan yangın sonucunda 2 bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan binalarda kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.