Mevsim geçişlerinde saç dökülmeleri normal

Genetik faktörler, stres gibi faktörlerin saç dökülmesini tetiklediğini belirten Yasemin Gülgör, “Özellikle mevsim geçişlerinde saç dökülmelerine maruz kalan bir çok kişiye rastlarız. Mevsim geçişleri dökülmeleri hormonların değişime uğramasından kaynaklıdır. Mevsim geçişi dökülmeleri normal bir süreçtir. Kaygı ve endişe yaratmamalıdır. Strese girmeden bunun geçici bir süre olduğunun bilinmesi önemlidir. Dökülmeler yoğun ve şiddetli ise uzmanlara başvurarak gerekli destek tedavilere yönelebilirsiniz” dedi.

Çaresiz değil

Saç dökülmesinin çaresiz bir problem olmadığını söyleyen Gülgör, “Besinlerden faydalanarak saç dökülmesinin önüne geçmek, ötelemek ve dökülmeyi azaltmak tabi ki mümkündür. Ancak bunun için sağlıklı beslenmeli, stresten, endişe ve kaygıdan uzak durulması önemlidir. Bol bol vitamin acısından zengin gıdalar tüketilmeli, balık, ceviz ve yeşillik tüketimine ağırlık verilmelidir. Kullandığınız kozmetik ürünlere dikkat etmek kimyasal içermeyen ürünlere yönelmek gereklidir” dedi.

Micro Fue ile saç ekim yöntemi nedir?

Micro fue saç ekimi tekniğinde saç kökleri iğnesiz lokal anestezi altında ince özel uçlu micro motorlar ile tek tek alınarak saçsız bölgeye transfer edildiğini belirten Gülgör, “Ön çizgisi doğal olmalı, saç açısı göz önüne alınrak operasyon uygulanmalıdır. Greftlerin alınacağı ense bölgesi zarar görmeden doku alınmalı. Alınan bölge (ense ve kulak arkası) yara izi dikiş izi olmaz. Micro fue tekniğini kaç ekimi sakal ekimi operasyonlarında da uygulanabilmektedir. Bir seansta ortalama 3 bin ile 5 bin greft alımı yapılabilmektedir. Açıklığa bağlı olarak planlama yapılır. Ekilen saçlar 15. Gün veya 1. Ay arasında kırılma dönemine girerler. 3. Ayda ekim yapılan saçlar çıkmaya başlar. Süreç 1 ile 1,5 yıla kadar devam eder. 6. ayda göz dolduracak şekilde saçlar gelişir. Doğal bir şekilde saçlarınız çıkmaya devam eder. Kestirilebilir boyatılabilir şekil istediğiniz gibi verebilirsiniz” dedi.

Başarısız saç ekim nedenleri nelerdir?

- Saç ekimi operasyonları titizlik gerektiren ve sabır isteyen operasyonlar arasındadır.

- Hastane ortamı ve doktor gözetiminde profesyonel ekip ve kadroyla operasyonların uygulanması önem teşkil etmektedir.

- Tecrübesiz kişiler tarafından yapılan operasyonlarda greftlerin alımı ve yerleştirilmesi doğru planlama yapılmaması operasyonu başarısız kılar.

- Saç ekimi operasyonlarında ense döner alanının sağlıklı olması, analizi doğru yapılmazsa operasyon başarılı sonuçlanmayabilir.