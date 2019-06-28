Mezuniyet heyecanıyla yeni yaşamlarına uğurlandılar

Törenlerde, fakülte, yüksekokul ve enstitülerden mezun olan öğrenciler aileleriyle birlikte büyük mutluluk yaşadı.

Yaşar Üniversitesinde okuyan öğrenciler, mezuniyet heyecanı yaşadı. Fakülte, yüksekokul ve enstitülerden mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreni, Selçuk Yaşar Kampüsünde yapıldı. 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreninde konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "2018-19 akademik yılı üniversitemiz için her anlamda çok başarılı, çok parlak bir yıl oldu. Dünya insanı gençler yetiştirmek için, bilimin ve modern eğitimin tüm olanaklarını üniversitemizde buluşturarak ilerliyoruz. Yaklaşık bin 600 mezunumuzu, eğitimleri sürecinde kazandıkları birikim ile bundan sonraki hayatlarına uğurluyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana mezun sayımız 12 bine ulaştı" dedi.

Üniversite olarak Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon konularına verdikleri öneme dikkat çeken Ahmet Yiğitbaşı, "TÜBİTAK tarafından her yıl açıklanan girişimci ve yenilikçi üniversite listesinde sürekli yer almayı başardık. Bu yıl, listeye girebilen sadece 16 vakıf üniversitesi olduğunu düşünürsek, sürdürülebilir başarımızın önemi ortaya çıkıyor. 5'inci Endüstri Devrimi olarak isimlendirilen ve insanlarla robotların bir arada çalışacağı bir geleceğe doğru hızla ilerliyoruz. Bu gelecekte insanların yaptığı pek çok işi robotlar ve yazılımlar çok daha hızlı bir şekilde yapabilecek. Böyle bir ortamda fark yaratabilmeniz için; 21'inci yüzyıl becerilerine sahip olmanız gerekecek. Başka bir ifadeyle duygularınızı konuşturarak, hep sorgulayarak ve yeni fikirler üreterek bir adım önde olabileceksiniz. Bunu başaracağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Gerçekçi bir planınız olsun"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Cemali Dinçer de, gençlere tavsiyelerde bulundu. "Bilginize, sezginize ve muhakeme gücünüze" güvenin diyen Dinçer, "Size miras kalan bu dünyayı olduğu gibi kabul etmenin ötesine geçerek, cesaretle gelecek nesillere daha iyi bir yaşam alanı bırakmak üzere, bilgi ve becerinizi arttırmak ve aklınızı etkin kullanmak yönünde üstün bir gayret içinde olun. Size verilen bu gücü insanlığın yararı için kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dünyayı senin bulduğundan daha iyi bırakmak için bu konuda istekli olman gerekiyor. Sevgili mezunlarımız, hayatta başarılı olmak için bir vizyonunuz ve bu vizyonu gerçekleştirecek gerçekçi bir planınız olsun. Hayatta başarılı olanların en önemli vasıfları ne yapabileceklerini değil neyi yapmaları gerektiğini ve nasıl yapacaklarını bilmeleri ve bu yolda çok çalışmalarıdır. Sizler lütfen, bilginize, sezginize ve muhakeme gücünüze güvenmekten vazgeçmeyiniz ve değerlerinizden asla ödün vermeyiniz" dedi.

Törene ayrıca; CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Feyhan Yaşar, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Mütevelli Heyet Üyeleri Dr. Mehmet Aktaş, Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu, Prof. Dr. Atila Sezgin, Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.