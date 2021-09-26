MHP Aliağa ailesi kahvaltıda buluştu

Törende partililer bir araya gelirken, önemli mesajlar verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından birlik ve beraberlik kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltı programına MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem ile partililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, “2023'ü başarıyla geçmek, eşsiz cennet vatanımızı bize kazandıran şehit ecdadımıza namus borcumuzdur. Bu borç bizlere yerimizde saymamızı, kendimizi gelişmelerin akışına bırakmamızı, olaylara uzaktan değil de tam da merkezinde müdahil olmamızı gerektirmektedir. Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin önderliğinde Türk ve İslam Aleminin hizmetinde olmamızı zorunlu kılmaktadır” dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar: “Hedefimiz MHP belediyeciliğini İzmir'e gösterebilmek”

Aliağa Belediyesi'nin İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek temsilcisi olmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Partimizin üretken belediyecilik anlayışını en iyi şekilde gösterme sorumluluğunu üstlendik. Yaklaşık 8 yıllık süreçte ekibimizle birlikte Aliağa için en iyisini yapmaya çalıştık. Hedefimiz, partimizin üretken belediyecilik misyonunu ortaya koymak amacıyla Aliağa'mızı, önce İzmir'imizin ve ülkemizin, ardından ise dünyada bir marka haline getirmektir. Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğini İzmir'e gösterebilmek. Geçen 8 yıllık süreçte tüm plan ve programlarımızı bu hedef doğrultusunda yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

“Yatırım bütçesini 200 milyon liraya çıkaracağız”

Aliağa'nın önemli bir liman ve sanayi şehri olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, “Dünya markası olabilmek adına sadece sanayi ve liman şehri olmak yetmiyor. Eğitimiyle, sağlığıyla, sporuyla, kültürüyle, sanatıyla ve turizmiyle en üst noktalara çıkmamız gerekiyor. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye'nin sağlık üssü olacak, İzmir'in tek mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesini Aliağa'mıza kazandırmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. 300 milyon TL'yi bulan hastane yatırımının yaklaşık 100 milyon TL'lik kısmını Aliağa Belediyesi olarak üstlendik. Devlet hastanemizi C sınıfından B sınıfına yükseltmek için ek binalar yapıyoruz. Aliağa'mıza Fen Lisesi kazandırmak için elimizi taşın altına koyduk. Fen Lisesi'nin binasını Aliağa Belediyesi olarak biz inşa edeceğiz ve Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe edeceğiz. Sosyal yaşam alanlarımızı geliştirmek için birçok projemiz var. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda 2021 yılında yaklaşık 150 milyon TL yatırım bütçesi ayırdık. Önümüzdeki yıl bu rakamı 200 milyon seviyelerine çıkaracağız. Aliağa Belediyesi'nin 2013 yılında yatırıma ayırabildiği pay 1,2 milyon iken bugün 150 milyon lira” diye konuştu.

Belediye yatırımları devam edecek

Ekim ayında yeni bütçenin onaylanmasıyla birlikte yeni projelerin de hayata geçirileceğini belirten Başkan Acar, “Aliağa'mızda tıpkı Ağapark, Avcı Ramadan ve Kent Park gibi dördüncü yeni bir sosyal yaşam alanına daha kavuşacağız. Aliağa'ya yeni bir vizyon getirmek adına merkezde yat limanı inşaatına başlayacağız. Çevre ülkelere bağlantı oluşturmak adına Aliağa-Midilli seferleri için iskelemizi önümüzdeki yıl bitirmiş olacağız” dedi.

Aliağa'da parti mensuplarının kaynaşmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirten MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin genel siyaset üzerine yaptığı konuşmasının ardından, “Parti olarak bütün çalışmalarımızı 2023 üzerine yapıyoruz. Parti olarak hem birbirinize hem de partinize sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programı yapılan konuşmaların ardından rozet töreni ve çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.