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MHP Aliağa İlçe Teşkilatından Başhekim Koçyiğit'e ziyaret

MHP Aliağa İlçe Teşkilatı, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Yalçın Koçyiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Aliağa İlçe Teşkilatı, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Yalçın Koçyiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Burhan Kızıl ve Kadın Kolları Başkanı Nurten Yaşar, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Yalçın Koçyiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başhekim Yalçın Koçyiğit'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Aydemir, "Yalçın hocamız bölgemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biridir. İnşallah Aliağa ve bölge halkımıza güzel hizmetlerde bulunacak. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Başhekim Dr. Yalçın Koçyiğit ise, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, MHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi Burhan Kızıl ve Kadın Kolları Başkanı Nurten Yaşar ile İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin nazik ziyaretlerinin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, "İlçeye en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

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