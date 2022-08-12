MHP Aliağa'dan aşure ikramı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı nedeniyle Demokrasi Meydanı'nda bir program düzenledi. Aliağa Merkez Camii İmamı Recep Uğraşkan tarafından yapılan duanın ardından hazırlanan aşureler, tek tek vatandaşlara ikram edildi.

MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Akdemir, "Muharrem ayının bereketi ve manevi gücü ülkemize ve milletimize huzur, başarı, birlik ve beraberlik getirecektir. Hiç bir varlık ve zümrenin provakatif eylemleri birlik ve bütünlüğümüze zarar veremeyecektir" dedi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Etkinliğe ayrıca; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, İlçe Müftüsü Ramazan Çoşar, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp de katıldı.