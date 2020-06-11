MHP Bornova'dan gençlik atağı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu, göreve atanmasının ardından 6 ayını geride bırakırken, korona virüs salgını normalleşme süreci ile birlikte teşkilat ve vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına uyarak daha çok bir araya geleceklerini söyledi.

Salgın süreci ve Ramazan ayının aynı döneme denk gelmesiyle siyasette bir yavaşlamanın olduğunu belirten Başkan Otlu, “Teşkilatlarımızda salgından kaynaklı insanları bir araya getirip çok fazla toplantı yapmadık. Görüntülü ya da görüntüsüz telefon görüşmeleri ile teşkilatımızla bağlantımızı bu süreçte de koparmadık. Salgının azalması ve yeni normale dönmeye başladığımız günlerde her şey devam ettiği gibi siyasette de devam ediyor. Bizler siyasi bir hareket olmadığımız ve bir dava hareketi olduğumuz için gönül bağı ile hareket ediyoruz. Tekrardan toplantılarımıza başlayacağız. Toplantılarımızı da sosyal mesafe kurallarına riayet ederek, kademe kademe gerçekleştireceğiz” dedi.

“Süreçte hassas davrandık”

Salgın sürecinde vatandaşlara destek olmak adına erzak dağıtımı ve nakit para yardımı gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Otlu, “Kendi teşkilatımızdan hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Bine yakın insana erzak ve alışveriş çeki dağıtımı gerçekleştirildi. Bunların hepsi hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde oldu. Bizler aracılık ve yönlendirme yaptık” diye konuştu.

“Gençlere sosyal medya ile ulaşacağız”

Salgın sürecinde sosyal medya ve teknolojinin daha çok ön plana çıktığı için salgın sonrasında da bu alanlara yoğunluk vereceklerini ifade eden Başkan Otlu, “Salgın sonrasındaki süreçte Ar-Ge'den Sorumlu İlçe Başkan Yardımcımız Altay İnan ile birlikte bir sosyal medya kanalı kurarak insanlara ulaşmayı düşünüyoruz. Ege ve Yaşar üniversitelerinden genç kardeşlerimiz ile tek tek iletişime geçeceğiz. Gençlerin bizden neler istediklerini tek tek not alacağız. Soru cevap şeklinde interaktif bir platform üzerinde gençleri dinleyeceğiz. Bornova'da Ege ve Yaşar üniversiteleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi ile birlikte 110 bin öğrencimiz ilçemizde eğitim alıyor ve yaşamını devam ettiriyor. Gençlere hitap ederken diğer insanlara da hitap etmeyeceğiz demiyoruz ama gençlerin istekleri çok farklı oluyor. Biz ekmek derken onlar başka bir şeyin lazım olduğunu söylüyorlar. 20-25 yaş arası gençlerin istekleri ve öncelikleri şu anda çok farklı. İnançta ve milli davada birlik olduğumuz çocukların ikinci önceliği ya da amaçlarını da öğrenip onlara yardımcı olmak istiyoruz. Eğer olmazsak bu çocuklar üniversiteden mezun olunca istediklerini bulamazlarsa beyin göçü olacak ve başka ülkeleri tercih edecekler. Bu bizim için büyük bir sıkıntıdır” ifadelerini kullandı.

“Çağa ayak uyduracağız”

Salgın sürecinde sıkıntı yaşayan ve genç nüfusu olmayan ülkelerden örnekler veren Başkan Otlu, şunları dile getirdi: “İtalya'da yaşlı nüfus oranı fazla olduğu için ölümler fazla ve gençler olmadığı için üretim yapamadıklarını gördük. Bir maske üretimini bile gerçekleştiremediler. Üstünde güneş batmayan imparatorluk olarak tabir edilen İngiltere solunum cihazı üretemedi. Bizde 40 yaşında Selçuk Bayraktar genç nesle hitap ederek yanında 25-30 yaşındaki mühendislerle 100 tane solunum cihazı üretti. Bu gençleri kaçırmamak lazım. Liderimiz Devlet Bahçeli bizlere her zaman 2023 ve sonrasında lider ülke Türkiye diyor. Biz buna hem dava olarak hem de gönül olarak inanıyoruz. Lider ülke olabilmek içinde şu anda 20-25 yaşındaki gençleri kaçırmadan sisteme adapte etmeliyiz. 110 bin gencin yaşadığı bir ilçede sosyal medya aktifse sosyal medyayı kullanacağız. Amacımız onlara yönelebilmek ve ulaşabilmek. Çağa ayak uyduracağız.”

“2023'te lider ülke olacağız”

Türkiye'nin hem sağlık hem de teknoloji konusunda bir aşama kaydettiğini; 2023, 2053 ve 2071'de Türkiye'nin dünyaya örnek olacağını düşündüğünün altını çizen Başkan Otlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye sağlık konusunda dünyada lider olacak. Bu ekonomiye de yansıyacak. Şehir hastanelerinin açılma sebebi sağlık turizmine yöneliktir. Yunanistan'dan, Girit'ten, Roma'dan dünyanın her yerinden hastalar ülkemize şifa bulmak için gelebilecek. Sağlık turizminde yaptığımız yatırımlar Türkiye'yi zirveye taşıyacak. İsveç'ten İtalya'ya giden maskelere Fransa benim ihtiyacım var diyerek el koydu. Biz ise salgın sürecinde dünyada her ülkeye maske ulaştırdık. Baktığınız zaman teknolojik anlamda solunum cihazı yapmak kolay iş değil. Demek ki teknolojik anlamda Türkiye bir iyi noktaya gelmiş. Şimdi aşı ve ilaç çalışmalarında da başarılı olursa Türkiye 2023 yılında lider olarak çıkacaktır ve çıkacağına da inanıyorum.”