MHP Foça İlçe Başkanlığında bayrak değişimi

MHP Foça İlçe Başkanlığı görevine atanan Mert Yöneyer, parti binasında düzenlenen törenle görevi eski başkan Turan Çetinarslan'dan devralarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

MHP Foça İlçe Başkanlığına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensibiyle Mert Yöneyer atandı. MHP Foça Başkanlığında yapılan devir teslim törenine partililer yoğun ilgi gösterirken, devir teslim törenine MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

İlçe Başkanlığı görevini önceki başkan Turan Çetinarslan'dan devralan Mert Yöneyer, yetki belgesini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in elinden aldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin törende yaptığı konuşmada, yeni başkan Mert Yöneyer ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Şahin, devir teslim töreninde hazır bulunan önceki başkan Turan Çetinarslan'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

"Ben değil biz"

Devir teslim töreninde konuşan Mert Yöneyer, “Çocukluk yıllarımdan bu yana hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum ülkücü harekete ilçe başkanı olarak hizmet etmeyi nasip eden cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi; Türk milliyetçileri ülke sorunlarını aşma yolunun, ayrılıkları derinleştirmek, kavgaları kızıştırmak, kutuplaştırmaları tırmandırmak, insanlarımızı birbirine düşürmekten değil, milli ve manevi değerlerde uzlaşma, dayanışma ve yardımlaşma ile olacağını bilmekte ve bunu ısrarla savunmaktadır. Bugün teslim aldığımız bayrağı, ben değil biz prensibiyle Ülkü Ocaklarında ettiğimiz yemine sadık kalarak, Milliyetçi Hareket Partisini en iyi şekilde temsil edip en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.