MHP İl Başkanı Şahin'den, Zeybekci ve Şengül'e ziyaret

AK Parti ile MHP arasında ilçe bazlı ittifak görüşmeleri genel merkez bazında devam ederken, MHP İzmir'de görüşmeler devam ediyor. AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ile görüştü.

“İttifak konusu da masada”

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Büyükşehir Adayı Nihat Zeybekci'nin geçtiğimiz günlerdeki MHP İl Başkanlığını ziyaretine karşılık iade-i ziyarette bulunduklarını ifade ederek, “Sayın bakanımız partimizi ziyaret etmişti. Biz de bu çerçevede iade-i ziyaret yaptık, bir akşam kahvesi içtik. İttifak konusu da masadaydı. Elbette görüşüyoruz. Bir oy fazla almak için çalışmalarımız ve görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

“Hiçbir anlaşmazlık yok her şey çok olumlu”

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ise “Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ile birlikte daha önce MHP'yi ziyaret etmiştik. Onlar da nezaket ziyareti için bize geldiler. Önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmeler yaptık. Fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum, bundan sonraki süreç içinde de görüşmelerimiz olacak. Her şey çok olumlu. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği ile sonuca ulaşması önemli, biz konuya bu açıdan bakıyoruz. Hiçbir sorun ya da anlaşmazlık yok” diye konuştu.

En geç önümüzdeki hafta açıklanabilir

Cumhur İttifakı ile MHP, İzmir'de AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'yi destekleyecek. Ancak ilçelerdeki görüşmeler hala devam ediyor. İki partinin İzmir'de hangi ilçelerde adayının çıkacağı merak konusu iken, kulislerde en geç önümüzdeki hafta adayların açıklanacağı konuşuluyor.