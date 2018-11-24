MHP İzmir İl Başkanı: "Cumhur İttifakı zillet ittifakına üstün gelecektir"

İzmir'de AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde ittifaka gideceğinin açıklanmasının ardından, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "İttifakın başarılı olacağına inanıyorum. İzmir'de Cumhur İttifakı zillet ittifakına karşı üstün gelecektir" dedi.

Günlerdir Cumhur İttifakının yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Devlet Bahçeli yol haritasını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir araya gelip, yerel seçimlerde daha önce bittiği açıklanan ittifakı yeniden ele almıştı. Görüşmelerinde AK Parti ve MHP'nin bazı büyükşehirlerde ittifaka gideceği belirtilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İzmir ile birlikte İstanbul, Ankara'da aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

"Cumhur İttifakı, zillet ittifakın karşı üstün gelecektir"

Konuyu ilişkin açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlatarak, "İzmir'de büyükşehir adayı çıkarmayacağız, sadece ilçe belediyelerinde aday çıkartacağız. Dolayısıyla büyükşehir için Cumhur İttifakı'nın çıkartacağı adayı destekleyeceğiz. İttifakın başarılı olacağına inanıyorum. İzmir'de Cumhur İttifakı, zillet ittifakına karşı üstün gelecektir" dedi.

Nihat Zeybekci desteklenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi aday göstermesi bekleniyor. Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP ile durumu değerlendirecek olan AK Parti'nin yakın zamanda İzmir adayını açıklaması bekleniyor. Eğer aday gösterilirse Nihat Zeybekci hem AK Parti'nin hem de MHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak.