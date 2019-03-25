MHP İzmir İl Başkanı iddialı konuştu: "20 belediyemiz oluyor"

Şu 6 gün daha direnirsek inanın 20 belediyemiz oluyor” derken, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da "İzmir'de istediğimiz neticeyi alacağız" diye konuştu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Erzurumlular için birlik ve beraberlik yemeği düzenledi. Bir restoranda düzenlenen ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in katıldığı yemekte önemli mesajlar verildi.

Başkan Veysel Şahin, yemekte iddialı konuştu. Şahin, yerel seçimlere az bir süre kaldığını ifade ederek, "Şu 6 günde ne olur 2 saat daha az uyuyun. Bu fırsat bir daha ele geçmez. İzmir'de 30 yıldır ilk defa ele geçirdiğimiz bir imkandır, fırsattır. Bir daha ya geçer ya geçmez. Rica ediyorum, bir daha yüklenelim. İnanın 20 belediyemiz oluyor haberiniz olsun. Bu kadar önemli, bu kadar mühim. Aramadığımız, sormadığımız, en yakın komşularınızdan başlamak üzere etrafınızı bir daha yoklayın" dedi.

"İzmir'de istediğimiz neticeyi alacağız"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da şöyle konuştu:

“Her zaman bir hemşehriniz olarak emrinizdeyim. Veysel başkan son noktayı koydu. Hepimizin idealleri, emelleri belli. Allah nasip ederse sizin güçlü desteğinizle İzmir'de istediğimiz neticeyi alacağız.”

Düzenlenen yemeğe ayrıca, 27. Dönem MHP Milletvekili adayları; Yüksel Güven, Taşkın Işık, Barış Atila, Recep Akan, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi adayı Sabri Çoruh, İzmir Dernekler Masası İl Müdürü Turgay Esen, iş adamları, MHP İzmir il yöneticileri, Erzurum hemşehri dernekleri başkanları ve çok sayıda Erzurumlu katıldı.