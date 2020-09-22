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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in acı günü

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in annesi Hikmet Şahin (85), Çorum’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in annesi Hikmet Şahin (85), Çorum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in annesi Hikmet Şahin (85), uzun süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle tedavi gördüğü Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Sungurlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini öğrenen Veysel Şahin, sabah saatlerinde İzmir'den Çorum'a gitti. Başkan Şahin'in annesi Hikmet Şahin'in cenazesi Sungurlu ilçesinde Hacımusalı köyünde ikindi namazını müteakip kaldırılacak.

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