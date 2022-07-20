MHP İzmir İl Teşkilatı, bitpazarı esnafıyla kahvaltıda buluştu

İzmir Çankaya Bitpazarı Elektronikçiler Çarşısı esnafı, Gani Güleç öncülüğünde MHP İzmir İl Teşkilatını kahvaltı programında ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda teşkilat üyeleri, esnafın sorunlarını dinledi, sohbet etti. MHP'liler, daha sonrada iş yerlerine ziyaretler yaparak, çarşı esnafına bol kazançlar diledi.

Programa; MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis üyeleri, MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban, İzmir Emniyet Teşkilat Yardım Derneği Başkanı Hikmet Ceylan katıldı.