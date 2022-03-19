MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu: “Atatürk'ün yaktığı istiklal meşalesini biz taşıyacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, “Atatürk'ün yaktığı istiklal meşalesini biz taşıyacağız” dedi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu Selçuk, Menderes ve Balçova İlçelerinde düzenlenen “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Kalyoncu, "İzmir'imiz maalesef bir siyasi yanılgının sonucunda CHP'ye esir olmuş bir şehirdir. Halbuki hemşerilerimiz bu ülkeye bizim kadar sevdalı, bu topraklara bizim kadar bağlı, bu milletin bir ferdi olmaktan bizim kadar gururlu insanlardır. Mustafa Kemal Atatürk İzmir'de çok fazla sevilir, onun tutuşturduğu istiklal meşalesi Ege'nin kıyısından bütün dünyaya ışık yayar. Böyle temiz ve samimi bir millet sevgisi taşıyan insanların, “Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer” diyen bir bölücü anlayışa destek vermesinin kabahatinin az bir kısmı da bizim payımıza düşmektedir. Biz CHP'nin gerçek yüzünü ve bizim aydınlık fikirlerimizi hemşerilerimize yeterince duyuramamışız. Öyleyse Milliyetçi Hareket Partisi olarak, içinde yaşadığımız şehre ve insanlarımıza yeniden gerçekleri anlatmak zorundayız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şovmenlik yapmaktan vazgeçmediğini dile getiren Kalyoncu, “İzmir'de milli bayramlarda Çav Bella ile otobüs üstünde zıplayan bir Tunç Soyer var. Büyükşehir Belediyesine geldiğinden beri, kentin herhangi bir sorununu çözmüş değil fakat şovmenlik yapmaktan hiç vazgeçmemiştir. Güzel İzmir'imizin bu sorunları maalesef yine kendi partisinin yöneticileri yüzünden yıllarca birikerek bugüne gelmiştir. Soyer de sadece heykel açılışları ile şehrin dertlerini çözüvermiştir. Bu da ibretlik değişik bir haldir” dedi.

Türk tarihine kirli demeye kimsenin haddi olmadığını belirten Kalyoncu, “CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Diyarbakır gezisine çıktı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine bakılırsa, helalleşmek ve barışmak için gitmiş. Hatta onun dediğine göre, tarihimiz kirli imiş ve onunla yüzleşmek gerekliymiş. Bu konuda Liderimiz Devlet Bahçeli gerekeni açıklıkla söyledi: ‘Tarihimize kirli demek namertliktir, nankörlüktür, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir' Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla müsemma karanlık tarihini bilemeyiz, kaldı ki kirli tarihinden müşteki olmasının bizce bir mahsuru yoktur. Kendisinin elindeki kiri nasıl yıkayacağına karışmayız, ancak Türk tarihine kirli demek bırakınız muhalefet liderini hiç kimsenin haddi değildir. Tarihimizde kir arayanlar, bir asır önce bu mübarek şehirden denize dökülen işgalciler adına konuşmuş olabilirler. Ancak 'ya İstiklal ya ölüm' diyerek vatanın pak toprağından düşmanı temizleyen şerefli bir ordunun evlatları adına konuşmadığı kesindir. 18 Mart 1915'de Çanakkale'de 107 yıl önce yazılan destanın kahramanlarından habersizce konuşmuştur” şeklinde konuştu.

Türk milletinin yakın tarihinin var olma, hür olma ve insan gibi yaşama mücadelesinde oluştuğunu ifade eden Kalyoncu, “Yazıktır ki bu kişi Çanakkale'nin muzaffer bir komutanı, Kurtuluş Savaşının kahraman Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partide genel başkanlık yapmaktadır. Atatürk'ün eserinin bu denli yad, yabancı ellerde sömürgeciler hesabına çalıştığını gördükten sonra, gerçek vatanseverleri, gerçek Atatürkçüleri uyarmak görevimizdir. Kılıçdaroğlu'nun kirli dediği tarih nerede ve nasıl yaşanmıştır bilemeyiz. Demek ki bizden ayrı bir tarihi var. Türk milletinin yakın tarihini, var olma, hür olma ve insan gibi yaşama mücadelesi oluşturmaktadır. İşte dost düşman bütün dünyanın saygıyla andığı Çanakkale'deki şeref tabloları İşte 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan 9 Eylül'de İzmir'e uzanan 3 yıl 3 ay 20 gün süren kan, ter ve inançla yoğrulmuş bağımsızlık yolculuğu İşte cumhuriyet ile taçlanan demokrasi mücadeleleri İşte 21. Yüzyılı Türk asrı yapmaya öncülük edecek modern ve gelişmiş bir Türkiye gerçeği Milliyetçi Ülkücü Hareketin Mamak Cezaevi başta olmak üzere çektiği çileler, Diyarbakır Cezaevi ağıtçısı Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesine girememiştir. Cezaevindeki işkenceleri Türk milleti mi yapmıştır da özür dilenecek. İşkence, kime yapılmış olursa olsun insanlık suçudur. Suçlusu da işkencecidir. Mamak Cezaevinin savcısı Nurettin Soyer'di. Şahitler, onun emriyle işkence yapıldığını anlatmıştır. Oğlu İzmir'de Belediye Başkanıdır ve babasını büyük bir hukuk adamı saymaktadır. Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu, işkenceci ile yüzleşin. Ama sizin derdiniz hukuk veya işkence mağduriyeti değil, bölücü örgütten mavi boncuk alabilme arzusudur. Yoksa Kılıçdaroğlu kendisi Tuncelili diye, isyanı bastıran ordunun ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'den ve onun manevi babasından mı utanıyor? Seyit Rıza'dan mı özür dilemek niyetindedir” dedi.

MHP'nin baraj sorununun olmadığını aktaran Kalyoncu, “Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan seçim kanunu değişiklik teklifi TBMM'ne sunulmuştur. Bu teklifi doğru dürüst anlamadan okuyanlar, barajın düşürülmesini MHP'nin baraj korkusu olarak sunmaya kalktılar. Oysa ki 2018 yılında kanuna giren ittifak yöntemi bu teklifle değiştirilmiyor. Yani barajı geçen ittifakın üyesi partiler de ülke barajını geçmiş sayılacaklar. Aynı zamanda MHP'nin baraj problemi yoktur. Ancak ittifak harici seçime katılan partinin de geçmesi gereken baraj, yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülerek temsilde adalet için önemli bir adım atılmıştır. Bir de ittifak üyesi olsun olmasın bütün partiler kendilerine verilen oy oranında milletvekili çıkaracaktır” diye konuştu.

Zilletin şerrine karşı bir, diri ve iri olmaları gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, “Zilletin dünü de bu günü de aynı pespayelik içerisinde, çirkin ve çirkef durumdadır. Çirkin ve çirkef deyişim, rakiplere kötü söz söylemek için değil 8 Mart Kadınlar Gününde yaşanan bir olaydan dolayıdır. O gün herkes, kadının ne kadar aziz bir varlık olduğunu anlatan sözlerle gündemi doldururken, parti grubu toplantısı yapan bir kadın genel başkan da, kendince kadınları, yani hemcinslerini değerli göstermek isterken hitap ettiği İP milletvekillerine 'kereste herifler' diye seslendi. Bir hanımın ağzından çıkan söze mi hayıflanalım, bu sözü duyunca alkışlayan erkek milletvekillerine mi şaşıralım bilmiyorum. Pespayelik dediğim işte budur” dedi.