MHP İzmir, Türkeş'i anıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayınlayarak, "Başbuğ Türkeş, dünyada emsali görülmemiş bir siyaset tarzının banisi ve uygulayıcısı olmuştur. Gençlerle yola çıkmış, yüz binlerce genç yetiştirmiş; Türkiye'yi, Türk dünyasını ve dünyayı saran fikirleriyle tarihimizin en önemli şahsiyetleri arasına girmiştir" dedi.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden MHP'nin lideri Başbuğ Alparslan Türkeş için yurt genelinde anma törenleri düzenleniyor. Alparslan Türkeş'in 22. ölüm yıl dönümü nedeniyle MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de bir açıklama yayımladı.

Şahin, "Bugün milliyetçi-ülkücü hareketin başöğretmeni, dünya Türklüğünün başbuğu, doktriner Türk milliyetçiliğinin kurucusu, Türk milliyetçiliğinin siyasi bayrağı, Türk-İslam düşünce sisteminin hamisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Atatürk'ten sonraki yolbaşçısı; gönül, fikir ve dava adamı merhum başbuğumuz Alpaslan Türkeş'i anıyoruz. O, Türk milliyetçiliğinin bayrak ismi olarak her zaman izinden gittiğimiz ufuk insan; Türklüğün güneşi ve inançlarımızın parlayan yıldızıdır. Başbuğ Alpaslan Türkeş; dünyada emsali görülmemiş bir siyaset tarzının banisi ve uygulayıcısı olmuştur. Gençlerle yola çıkmış, yüz binlerce genç yetiştirmiş, Türkiye'yi, Türk dünyasını ve dünyayı saran fikirleriyle tarihimizin en önemli şahsiyetleri arasına girmiştir. Yetiştirdiği Türk milliyetçisi, Türkiye sevdalısı ve turan idealli gençlerle kendisinden sonraki devirlere bile mührünü vuran başbuğ Türkeş hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yaşadığı sürece, fikirleri ve yaptıklarıyla Atatürk'ün izinden ayrılmayan Başbuğ Türkeş dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğimizi aydınlatacaktır" dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, şöyle devam etti:

"Başbuğ Türkeş, bizlere her türlü zorluğa karşı dimdik durmayı öğretti. Başbuğ Türkeş bize tıpkı Atatürk gibi Türk milletine inanmayı, güvenmeyi ve ona hizmet etmeyi öğretti. O bize tıpkı liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin de ifade ettiği gibi önce Türkiye ve Türk Milleti demeyi öğretti. O ölmedi diyebileceğimiz bir adam, o evlatlarının kalbinde yaşayan bir başbuğ ve her Türk milliyetçisinin zihninde dalgalanan fikir bayrağıdır."

Öte yandan MHP İzmir İl Başkanlığı, Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle lokma döktürerek çeşitli anma törenleri gerçekleştirecek.