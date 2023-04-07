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MHP İzmir'in vekil listesi açıklandı

MHP İzmir İl Başkanlığı, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi, milletvekili aday listesini açıkladı.

MHP İzmir İl Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi, milletvekili aday listesini açıkladı.


MHP İzmir'in genel seçimlerdeki milletvekili aday listesi belirlendi. İzmir 1. ve 2. bölgelerde toplam 28 milletvekilinin belirlendiği listede mevcut milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, birinci sıralardan aday oldu.



1. Bölge


1 Hasan Kalyoncu


2 Bahadır Bumin Özarslan


3 Cihan Aslan


4 Selahattin Şahin


5 Ufuk Aksoy


6 Sıdıka Topal


7 Salim Arduçlu


8 Lokman Kızılörenli


9 Nihal Baş


10 Ali Durut


11 Abdullah Batuhan Gürbüz


12 Hülya Aykaç


13 Halit Göndüz


14 Kayhan Derya



2. Bölge


1 Tamer Osmanağaoğlu


2 Abdulkadir Bektaş


3 İsmail Obuz


4 Ayşegül Ekşi


5 Recep Akan


6 Eyüp Erim Ergören


7 Çetin Altın


8 İhsan Gürkan Taşkın


9 Ahmet Deha İmal


10 Yiğit Fikri Atalı


11 Hasan Sekin


12 Erhan Elibol


13 Mustafa Çintaş


14 Mehmet Mert Dolğaç

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