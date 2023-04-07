MHP İzmir'in vekil listesi açıklandı

MHP İzmir İl Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi, milletvekili aday listesini açıkladı.

MHP İzmir'in genel seçimlerdeki milletvekili aday listesi belirlendi. İzmir 1. ve 2. bölgelerde toplam 28 milletvekilinin belirlendiği listede mevcut milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, birinci sıralardan aday oldu.

1. Bölge

1 Hasan Kalyoncu

2 Bahadır Bumin Özarslan

3 Cihan Aslan

4 Selahattin Şahin

5 Ufuk Aksoy

6 Sıdıka Topal

7 Salim Arduçlu

8 Lokman Kızılörenli

9 Nihal Baş

10 Ali Durut

11 Abdullah Batuhan Gürbüz

12 Hülya Aykaç

13 Halit Göndüz

14 Kayhan Derya

2. Bölge

1 Tamer Osmanağaoğlu

2 Abdulkadir Bektaş

3 İsmail Obuz

4 Ayşegül Ekşi

5 Recep Akan

6 Eyüp Erim Ergören

7 Çetin Altın

8 İhsan Gürkan Taşkın

9 Ahmet Deha İmal

10 Yiğit Fikri Atalı

11 Hasan Sekin

12 Erhan Elibol

13 Mustafa Çintaş

14 Mehmet Mert Dolğaç