MHP'den Aliağa'da "Adım Adım 2023" Buluşması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla İzmir İl Başkanlığı tarafından başlatılan “Adım Adım 2023, İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” Aliağa'da devam etti.

MHP Aliağa İlçe Teşkilatının ev sahipliğinde Yeni Mahalle Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, MYK Üyesi Seçkin Odabaşı, İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ülkü Ocakları Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“İzmir'in yükselen yıldızı Aliağa vizyonuyla çalışacağız”

Yoğun katılımın olduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir'in açılış konuşmasıyla başladı. Aydemir, "Teşkilat olarak, davamız, Aliağa'mız, İzmir'imiz için hayırlı hizmetler yapma gayretinde olacak, 2023 lider ülke Türkiye ve İzmir'in yükselen yıldızı Aliağa vizyonuyla birlikte, birlik, beraberlik içerisinde çalışacağız” dedi.

“Toprağımıza, Vatanımıza, Devletimize Sahip Çıkacağız”

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, genel siyasete ilişkin olarak muhalefete eleştirilerde bulundu. Yıldırım, “İç siyasette muhalefet yapabilirsiniz fakat ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda hepimiz bir olmalıyız. Ama bugün görüyoruz ki bu uygulanmıyor. Bizim kimseden korkumuz yok. Kim ne derse desin sonuna kadar toprağımıza, vatanımıza, devletimize sahip çıkacağız. Bölgenin en güçlü devletiyiz. Fırsat verdiğimizde bizi bölmeye çalışacaklar. Fırsat vermeyeceğiz” dedi.

“Genel Merkezimizin İşaret Edeceği Çalışmaları Yapmaya Hazırız”

Teşkilat olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “İyi ki varsınız, İyi ki varız. Teşkilat mensuplarımız her kapıyı çalacak, her gönle girecek ülkü neferleridir. İzmir teşkilatı olarak, Aliağa'mız ile birlikte, 30 ilçe teşkilatımız, ülkü ocaklarımız ve tüm dava arkadaşlarımızla birlikte genel merkezimizin işaret edeceği çalışmaları yapmaya hazırız” dedi.

“Aliağa'mızı Her Alanda En İyi Noktalara Getirmek İçin Çaba Sarf Ediyoruz”

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, konuşmasına geçtiğimiz kasım ayında hayatını kaybeden MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir'i anarak başladı. Teşkilat üyelerinin birbirleri ile gönül diliyle konuştuğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, kalpten kalbe bir yol varsa kelimelerin hiçbir öneminin olmadığını söyledi. Aliağa'da Türkiye ekonomisinin yüzde 2'sinin döndüğünü belirten Acar, “Aliağa, ağır sanayi bölgesi ilan edildiği 1964 yılından bu yana rafineri, demir-çelik, petrokimya, gemi geri dönüşüm gibi ağır sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Aliağa'mız, 16 tane limana sahip önemli bir liman şehri konumuna geldi. Ülkemizin dış ticaretinin yüzde 6'sı Aliağa'mızdan gerçekleşiyor. 2021 yılı itibariyle limanlarımızın kapasitesi Kocaeli limanından sonra Türkiye'nin ikinci liman bölgesi konumuna geldi. Sanayi ve liman dışında Aliağa'mızın doğal güzellikleri, mavi bayraklı denizi, verimli toprakları, antik kentleri var. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitimden, spora, turizmden, tarıma, sosyal yaşam alanlarına kadar Aliağa'mızı her alanda en iyi noktalara getirmek için çaba sarf ediyoruz. Aliağa Belediyesi olarak okullarımızın fiziki koşullarını iyileştirirken bir yandan da Aliağa'mıza bir Fen Lisesi kazandıracağız. Sağlıkta mevcut devlet hastanemiz C sınıfında bulunuyor. Hastanemizi B sınıfına sokabilmek için ek binalar yapıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Aliağa'mıza Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi kazandırıyoruz. Tarım alanında kendi fidanlığımızı kurarken bir yandan çiftçilerimize desteklemeler yapıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile imzaladığımız protokolle Damızlık Koyun Üretim Merkezi kuruyoruz. Turizm alanında arkeolojik kazı çalışmaları yapan üniversitelerimize destek verirken bir yandan mavi bayraklı Ağapark'ımız gibi plajlar ve sosyal yaşam alanları kazandırmaya çalışıyoruz. Çalışmaları devam eden Doğapark sosyal yaşam alanını Aliağa'mıza kazandıracağız. Kültürel çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 17 yayını kitapseverlerle buluşturduk. Spor alanında Aliağa'mıza spor tesisleri kazandırırken şehrimizin takımını da üst liglere taşımanın çabası içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte önemli bir projeyi daha hayata geçireceğiz. Uzun bir süredir Çanakkale yolu üzerine battı-çıktı yapma arzumuz vardı. Yakın zamanda bu konuda da önemli adımlar atacağız” dedi.

“Üretken Belediyecilik Anlayışı Millete Hizmet Etme Aşkı Demektir”

Aliağa Belediyesinin üretken belediyecilik anlayışı ile hizmet verdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Acar, şunları söyledi: “Milliyetçi Hareket Partisi Türk milleti demek, vatan demek, ezan demek, bayrak demektir. Üretken belediyecilik anlayışı; bayrağı yere düşürmeden ve kirletmeden, Türk-İslam ülküsüyle vatana, millete hizmet etme aşkı demektir. Bu kutlu yolda Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne Mutlu Türk'üm diyene”

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurulduğu günden bu yana Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceği olduğunu belirten MYK Üyesi Seçkin Odabaşı, “Milli Birliğimizi diri tutmak, vatandaşlarımızı huzur ve güven içinde yaşatmak için daima kararlı ve istikrarlı bir tutum sergilemiştir. Bugün de Türk milletinin bekası ve ülkenin üniter yapısına yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek çok önemli kararlara imza atmıştır” dedi.

2023 genel seçimlerine vurgu yapan İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, “2023 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti için büyük önem arz ediyor. İnsanlara doğruları ve gerçekleri anlatmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Dünyanın çok önemli süreçten geçtiğini ifade eden İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, “Kişisel hırsların insani değerlerin önüne geçtiği bir dönemde Türk milletinin birlik içinde bir duruş sergilemesi her şeyden daha önemli görünmektedir. Türk milleti ile olan bin yıllık hesaplarını görmek için kılıçlarını çekenler, şüphesiz, dün olduğu gibi bugün de kaybedeceklerdir” dedi.

Programın ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir konuşmacılara günün anısına hediye takdim etti. Parti yöneticileri, programdan sonra tarihi Güzelhisar Mahallesi'nde bulunan Güzelhisar Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti.