MHP'li kadınlardan kadına dair sunum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85. yılı nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Parti binasında gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda kadın bir araya geldi

MHP Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Yaşar, kadınlara 5 Aralık 1934 yılında seçme seçilme hakkı tanındığını hatırlattı. Yaşar, "Türklüğün, tarihin, geleneğin temsilcisi kadınlarımıza; Türkiye'nin dünü, bugünü, yarınları kadınlarımıza 5 Aralık 1934 yılında Atatürk'ün devrimlerinden en önemlisi olan kadına seçme seçilme hakkı tanınmıştır. Biz de 85. yılını kutladığımız bu tanınmışlığı kadına dair dedik. Kadınlarımız yasalarımızın neresinde? Haklarımızı öğrenmek, bilgilerimizi arttırmak kadınlarımıza ilçemizdeki kadın avukatımızın da destekleriyle bir sunum gerçekleştirdik.

Kadın haklarının tarihsel gelişimi konusunda detaylı bilgi veren ve bir sunum yapan Avukat Figen Erkal Biçer da, "Bu anlamlı gün kadın ile ilgili sorunların dile getirilmesi, bu konuda farkındalığın oluşturulması açısından çok önemli. Çağdaş, demokratik ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, cesaretlendirilmesi, söz sahibi olmaları, etkinlik alanlarının arttırılması bu etkinlik alanlarının siyasette, eğitim de ve hukukta her alanda eşit olanaklarla faydalanmalarını sağlamak adına da büyük önem taşımaktadır. Bizim ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1930'larda verilmeye başlandı. Yerel seçimlerde verildi. Türk kadınının siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasıyla başladı. Peki Dünya Kadın Hakları Günü ne zamandı? İşte bu 5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle başladı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle birlikte de Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. Atatürk yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde birinci rol oynayan Türk toplumundaki kadın olduğunun bilincindeydi. Buna yönelik çok güzel çalışmalar yaptı" dedi.