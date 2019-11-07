MHP'li kadınlardan lösemili çocuklar yararına kermes

İzmir'in Menemen ilçesinde, MHP'li kadınlar tarafından Lösemili Çocukları Vakfı (LÖSEV) yararına bir kermes düzenlenirken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Sibel Arat, kermesi tüm İzmir'e taşıyacaklarını söyledi.

MHP Menemen Kadın Kolları, Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda lösemi çocuklar yararına bir kermes düzenledi. "Hayat Kaynağım Sensin Yaşama El Ver" sloganıyla düzenlenen kermese il yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Partili kadınların evlerinde hazırlanan eşya ve yiyecek gelen ziyaretçilere satıldı. Kermesten elde edilecek gelirin ise kısa zaman içerisinde Lösemili Çocukları Vakfı (LÖSEV)'na aktarılacağı ifade edildi.

MHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Arat, "Menemen'de başlattığımız 'Hayat Kaynağım Sensin Yaşama El Ver' etkinliğini tüm Türkiye'de ve İzmir'in her ilçesinde düzenlemek için çalışıyoruz. Lösemili hastalarının yararına LÖSEV'e bağışlayacağız. Yaptığımız çalışmaları gönülden ve samimi olarak yapıyor, ülkemize faydalı olabilmek için İzmirli milliyetçi kadınlarımızla sürekli bir araya gelerek etkinliklerimizi düzenliyor ve düzenlemeye de devam edeceğiz" dedi.