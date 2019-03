MHP'li Kocabıyık: "Narlıdere'yi baştan oluşturacağız"

Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık, ilçede seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ederken, Kocabıyık, "Mesele partiler yarışı değil, benim için Narlıdere'yi hak ettiği yere getirme yarışıdır. Narlıdere'yi baştan oluşturacağız. 5 yılda yepyeni, herkesin mutlu olduğu, komşuluk ilişkilerinin daha aktif olduğu, esnafın para kazandığı, işsizliğin azaldığı bir Narlıdere için güzel projelerimiz var" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık, seçim çalışmalarını kentte sürdürüyor. Her gün esnaf ve vatandaşlara ziyaretler yapan Kocabıyık, gittiği yerlerde yoğun ilgi görüyor. ‘Genç Başkan, Genç Narlıdere' sloganıyla karşılanan Kocabıyık, vatandaşlara projeleri hakkında da bilgi veriyor.

MHP'li Kocabıyık, ziyaretlerinde Narlıdere'yi baştan oluşturacaklarını ifade ederek, "5 yılda yepyeni, herkesin mutlu olduğu, komşuluk ilişkilerinin daha aktif olduğu, esnafın para kazandığı, işsizliğin azaldığı bir Narlıdere için güzel projelerimiz var" şeklinde konuştu.

"Mesele partiler yarışı değil, benim için Narlıdere'yi hak ettiği yere getirme yarışıdır"

Kocabıyık, projeleri hakkında şunları anlattı:

"Jeotermal tesis kurarak, Narlıdere'ye sadece ülke içinden değil, yurt dışından da binlerce turist gelmesini sağlayacağız. Tarihi dokuyu koruyarak tüm eksikleri giderip, Tahtacılar bölgesini baştan aşağı restore edeceğiz. Sahil daha canlı ve insanların rahatça dolaşacağı bir alan olacak. Balıkçı kardeşlerimiz için her türlü donanıma sahip balıkçı marinası yapacağız. Pazar yeri, haftanın 7 günü aktif sosyal yasam alanı olarak faaliyet gösteren bir yapı olarak da kullanılacak şekilde tekrar dizayn edilecek. Ali Onbaşı Deresi, baştan aşağıya yepyeni bir dizayn ile Şirince Kasabası gibi cazibe merkezi haline gelecek. Her yıl Narenciye Festivali yapılacak; Narlıdere'de yapılan her tarım projesini de destekleme söz veriyoruz. Yeni tarım alanlarında çiftçimize ücretsiz eğitimler verilecek. Narlıdere'yi baştan oluşturacağız. 5 yılda yepyeni, herkesin mutlu olduğu, komşuluk ilişkilerinin daha aktif olduğu, esnafın para kazandığı, işsizliğin azaldığı bir Narlıdere için güzel projelerimiz var. İnsanlar adaylığımı duyunca çok seviniyorlar. ‘Genç Başkan, Genç Narlıdere' diyorlar. Ben yapamayacaklarım için söz vermiyorum, sözlerimin altına imzamı atıyorum. Narlıdere'yi ve insanlarımızı seviyorum, bana güvendiklerini biliyorum. Mesele partiler yarışı değil, benim için Narlıdere'yi hak ettiği yere getirme yarışıdır" dedi.