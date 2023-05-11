MHP'li Osmanağaoğlu: "İzmirli sandığa tıpış tıpış değil, gümbür gümbür gidecek"

Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, düzenlediği basın toplantısında "Atatürk düşmanlarının İzmir'de bir karşılığı olmamıştır, olmayacaktır. Varsa da bir karşılığı hemşerilerimizin sandıkta atacağı tokat olacaktır" diyerek CHP listelerini eleştirdi. 14 Mayıs seçimlerinde partisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafere ulaşacağını söyleyen Osmanağaoğlu, İzmir'den de Cumhur İttifakı'na büyük bir desteğin var olduğunu ve seçimlerde en az 5 milletvekili çıkartacaklarını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili ve 1. Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'deki bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Osmanağaoğlu, Millet İttifakı'na da göndermelerde bulundu. MHP'li Osmanağaoğlu, “Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle; Cumhur İttifakı, seçimden zaferle çıkacaktır. Ama inanıyoruz ki seçimin esas kazanımı; Kılıçdaroğlu zihniyetinin yenilgisi olacaktır. Kandil'den ve Pennsylvania'dan gelen yalancı bahara kendini kaptıranlar; zemheride kalacaktır. Ciddi oy alacağımızı düşünüyorum" diyerek seçimlerde İzmir'den en az 5 milletvekili çıkartacaklarını söyledi.

"Sizleri buraya bir müjde vermek için davet ettim"

Düzenlenen toplantıda konuşan Tamer Osmanağaoğlu, "Bugün, sizleri buraya bir müjde vermek için davet ettim. Bu müjde; 14 Mayıs'ta çift başlı kartalın, haçlı zihniyetine karşı zaferidir. Bir yanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hemen diğer yanında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliklerindeki, bir hilal uğruna ömürlerini vakfetmiş, Selçuklu kanını taşıyan çift başlı kartal ordusu, Amerika'sından, Almanya'sına, İngiltere'sinden, Fransa'sına haçlı torunlarıyla birlikte hareket eden, onun bayrağını tutan çoklu masayı büyük bir hezimete uğratacaktır. Türk asrının hemen öncesinde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayağındaki prangalardan tamamen kurtulacaktır. Asaletin, sadakatin ve cesaretin asli karakterini oluşturduğu İzmirli hemşerilerimiz de bu tarihi seçimlerde engin ferasetiyle tercihini beyan edeceklerdir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi, kendine dayatılan istikamete boyun eğmeyecek ve kendi rotasını kendi iradesiyle çizecektir" diye konuştu.

"TCG Anadolu gibi bir şaheserden kim neden rahatsızlık duyar"

TCG Anadolu ile ilgili yapılan eleştirilere de yanıt veren MHP'li Osmanağaoğlu, "Nasıl bir zihniyet Türkiye'ye lig atlatan bu eseri ‘bir bombaya bakar' diyerek küçümser?" diyerek tepki gösterdi. Osmanağaoğlu, "Savunma sanayindeki gelişmelerden rahatsız olan, teknoloji alanındaki adımları itibarsızlaştırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan, dış politikada sergilenen Ankara merkezli ve sonuç alan adımları reddeden, terörle mücadelenin başarıya ulaşmasıyla hayal kırıklığına uğrayan, Türkiye'nin kendi coğrafyasındaki caydırıcı gücü karşısında keyfi kaçan millet ittifakı karşımızda durmaktadır. Halen İzmir'imizde bulunan, ihtişamıyla yüzümüzü ağartan TCG Anadolu gemisi işgalin o karanlık günlerinde Samsun'a doğru ilerleyen Bandırma Vapuru Türk milletine nasıl umut verdiyse; TCG Anadolu'nun verdiği mesaj da bizlere inanç aşılamıştır. Direnişin ve kurtuluşun şehri İzmir'e gelen, deniz aşırı küstahlıklara verilen bir cevap olan TCG Anadolu TCG Anadolu gibi bir şaheserden kim neden rahatsızlık duyar? Nasıl bir zihniyet Türkiye'ye lig atlatan bu eseri ‘bir bombaya bakar' diyerek küçümser?" açıklamasında bulundu.

"Yalancı bahara kendini kaptıranlar; zemheride kalacaktır"

Millet İttifakı'na yönelik sert eleştirilerini sürdüren Osmanağaoğlu, "İzmirli hemşehrilerimize FETÖ'nün kalemşorlarına, FETÖ elebaşına övgüler düzenlere, Kemalizm'i ırkçılık olarak tanımlayanlara itibar etmeyecektir. Seçim çalışmalarımız çerçevesinde, milletvekili adaylarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarında bizzat yaptığımız gözlem de İzmirli hemşerilerimizin bu hareketi aleni bir hakaret olarak gördüğünü göstermektedir. Biliyoruz ki Atatürk düşmanlarının İzmir'de bir karşılığı olmamıştır, olmayacaktır. Varsa da bir karşılığı hemşehrilerimizin sandıkta atacağı tokat olacaktır. Çünkü İzmirli; işgalcinin her türlüsüne hak ettiği cevabı daima vermiştir. Biliyoruz ki kahraman Mehmetçiği ‘çocuk katliamcısı' olmakla suçlayanlar Mehmetçiğin uğruna kurtuluş mücadelesi verdiği İzmirliler tarafından hak ettiği cevabı alacaktır. Hürriyete kavuşması uğruna binlerce Mehmetçiğin can verdiği İzmir, iradesine ipotek koydurmayacaktır. İzmirli sandığa ‘tıpış tıpış' değil, gümbür gümbür gidecek; bu dayatmaların hesabını soracaktır. Yanlış hesap, bu kez Bağdat'tan değil; İzmir'den dönecektir. Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle; Cumhur İttifakı, seçimden zaferle çıkacaktır. Ama inanıyoruz ki seçimin esas kazanımı; Kılıçdaroğlu zihniyetinin yenilgisi olacaktır. Kandil'den ve Pennsylvania'dan gelen yalancı bahara kendini kaptıranlar; zemheride kalacaktır" dedi.

"Mühür İzmirlinin elindedir"

İzmir'de Cumhur İttifakı'na büyük bir desteğin olacağını vurgulayan Osmanağaoğlu, "Seçim bellidir. Seçim İzmirlilerindir. Eminiz ki Atatürk'ün hemşehrisi olan İzmirlinin tercihi; Atatürk'ün çizgisinde olacak, Gazi Paşa'mızın en değerli emanetine; Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan ve gerçekten onu yaşatmak için çaba sarf eden Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek olacaktır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettikleri gibi: ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, önümüzdeki Pazar gününden sonra Süper Güç Türkiye'nin şafağı sökecektir. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ümit kaynağı, sevdalı yüreğidir.' Şimdi sıra aziz milletimizdedir. Şimdi mühür İzmirlinin elindedir" diye konuştu.

Hedef 5 milletvekili

Seçimlerde MHP'nin İzmir'de 5 milletvekili çıkartacağını söyleyen Osmanağaoğlu, “MHP şimdiye kadar hiçbir dönemde kamuoyu araştırmalarını dikkate alarak çalışmadı. İzmir'den ciddi beklentilerimiz var her yerden karşılık görüyoruz. Ciddi oy alacağımızı düşünüyorum. Çünkü 35 gündür binlerce eli sıktık. Elinizi sıktığınız insanın size ne kadar yakın olup olmadığını hissedebiliyorsunuz. Biz bunu hissediyoruz. Hedefimiz İzmir'den toplam 5 milletvekili. Birinci bölgeden 3, ikinci bölgeden 2" ifadelerine yer verdi.