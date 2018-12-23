MHP'nin Kütahya adayı Alim Işık, İzmir'de Kütahyalılar ile buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, İzmir'de düzenlenen organizasyonda Kütahyalı hemşerileriyle buluştu.

Her hafta “Geleneksel Kütahyalılar Buluşmaları” adıyla İzmir'de yaşayan hemşerilerini bir araya getiren Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu'nun bu haftaki konuğu MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık oldu. İzmir'deki federasyon binasında hemşerileriyle buluşan Alim Işık'a MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ile Kütahya ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Ufuk Aksoy, hemşerilerinden MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık'ı destekleme sözü isterken, MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık ise Kütahyalılar tarafından coşkuyla karşılandı.

İzmir'deki Kütahyalıların hepsinin bir işi olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Alim Işık, “Kütahyalıların derdi, kendi topraklarında doyamamak. Ankara'nın batısında son 20 yılda en çok göç veren il Kütahya. Bu bizi üzüyor. Kütahya'da doğan hemşerilerimizin Kütahya'da doymasını sağlayan projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Kütahya'nın Ege Bölgesi'nin en yaşlı ili olduğunu da anlatan Işık, “Gençlerimizi bu göçten kurtararak yaş ortalamasını Türkiye ortalamasına taşımak istiyoruz. Kütahya'yı yatırımcılar açısından Türkiye'nin ilk 5 ili arasında görmek istiyoruz. Sizlerin de katkısıyla bunları gerçekleştireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Alim Işık, konuşmasının ardından alanda bulunan Kütahyalı gençleri sahneye çağırarak hatıra fotoğrafı çektirdi.