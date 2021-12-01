Midilli-Aliağa arası tur seferleri hakkında Başkan Acar'dan müjde: "Onay aşamasında"

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'nin ev sahipliğinde, "Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı" düzenlendi. Düzenlenen toplantıda, Midilli-Aliağa arası tur seferlerinin düzenleneceği Su İskelesi'nde, yolcu salonu projesinin ne aşamada olduğu, hangi çalışmaların yapıldığı ve Aliağa Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Hizmet Binası'nın, Su İskelesi'nde yolcu salonu projesi tamamlanıncaya kadar geçici olarak prefabrik ofis sistemi ile konuşlandırılması konusu masaya yatırıldı.

"Proje onay aşamasında"

Toplantıda ilk konuşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptı. Başkan Acar konuşmasında, Midilli-Aliağa arası tur seferleri hakkında gelinen son aşamaları detaylı bir şeklide katılımcılarla paylaştı. Acar, konuşmasının sonunda projenin onay aşamasında olduğunu ve onaylanmasından hemen sonra ihale sürecinin başlayacağını belirtti.

"Midilli-Aliağa seferleri bizim kırmızı çizgimiz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek de "Midilli-Aliağa seferleri bizim kırmızı çizgimiz. Biz bu projemizi ilk olarak açıkladığımızda, sağ olsun Belediye Başkanımız Serkan Acar ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söylemişti. Bu yaklaşık iki sene önceydi. Başkanımız Serkan Acar, projenin son detaylarını sizlerle paylaştı. Bugün projede gelmiş olduğumuz bu nokta çok sevindirici. Camiamız ve şahsım adına ben bir kez daha bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nasip olursa böyle güzel bir projeyi hızlı bir şekilde Aliağa'mıza ve bölgemize kazandırmış olacağız" diye aktardı.

"Tüm ince ayrıntıları düşünülmüş bir proje"

Yapılan sunum ve bilgilendirmeler sonrasında değerlendirmede bulunan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise şöyle konuştu:

"Midilli-Aliağa seferleri, Su İskelesi konusu, denizcilik anlamında hem Aliağa adına hem de bölgemiz adına yeni bir sayfadır. Seferler için Su İskelesi'nde yapılacak olan düzenleme ve çalışmalar sadece turizm açısından değil devlet için de gerekli olan kontrol mekanizması, güvenlik ve emniyet açısından yapılması gereken önemli merkezlerden birisi olacak. Bugün belediye başkanımız projenin son halini bizlere anlattı. Tüm ince ayrıntıları düşünülmüş bir proje. Bu projede emeği geçen ve Aliağa'ya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum.”

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman başkanlığındaki toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Sahil Güvenlik TCSG 30 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, İzmir Deniz Liman Şube Emniyet Müdürü Alper Tuğbay, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, Aliağa Gümrük Müdürü Yılmaz Dokumacı, Aliağa Kaçakçılık Muhafaza İstihbarat Bölge Amiri Kenan Bozdağ, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Büro Amiri İsmail Özen ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım katıldı.