Migren botoksu uzun vadede etkili

Dr. Hünkar Batıkhan, kronik migrenin tedavisinde kullanılan botoks ile ilgili yapılan bilimsel araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Dr. Batıkhan, "Botoksun düzenli uygulandığı kronik migren hastalarında ağrı sıklığının azaldığı ve yaşam kalitesinin arttığı görüldü" dedi.

Migren botoksu, 2010 yılından bu yana tüm dünyada kronik migren tedavisinde kullanılıyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, botoks tedavisi yaptıran hastalar 2 yıl boyunca takip edildi. Migren botoksunun hastaların günlük yaşamlarına olan etkisinin mercek altına alındığı araştırmada, 12 haftada bir botoks tedavisi uygulanan, yaş ortalaması 45.4 olan çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hasta grubu incelendi.

Tedaviyle, baş ağrısının gün sıklığının 20.6 günlük temel ortalamadan 7.4 güne düştüğü belirtildi. Öte yandan, Migrene Özgü Yaşam Kalitesi Anketinde yer alan her alanın; kısıtlayıcı, önleyici ve duygusal tedavinin ilk gününe oranla önemli ölçüde azaldığı tespit edildi. Buna ek olarak hastaların genel sağlık durumu puanlarında da ciddi oranda iyileşme görüldü.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Dr. Hünkar Batıkhan, "Toplumumuzda kadınların yüzde 20'si ile erkeklerin yüzde 8'inde kronik migren görülüyor. Kronik migren, başın belli bölgelerinde oluşan zonklayıcı veya keskin ağrılardır. Hastanın yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürür. Yapılan araştırmalar, Botulinum toxin A (Botoks) tedavisi ile artık kronik migren hastalarının ağrılarının azaltılmasının mümkün olabildiğini kanıtlıyor. Son araştırma tedavi sürecinin 2 yıl sonrası hakkında da bize fikir veriyor ki, bu da migren botoksunun uzun vadede hastalar üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu gösteriyor. Bu araştırmanın yanı sıra Amerikan Baş Ağrısı Derneği de 2019 yılında yaptığı açıklamada, botoksun enjekte edilebilir kullanım için kademeli bir doz artışı gerektirmediğini ve hızlı bir fayda sağladığını belirtti. Sonuç itibarıyla kronik migren hastaları artık çaresiz değil” dedi.

Botoks nerelerde kullanılıyor

Uzmanlara göre botoks kırışıklıkları azaltıyor, göz çevresindeki kasların aşırı olarak kasılmasına engel oluyor. Ayrıca bu tedavi, çok yazı yazanlarda ortaya çıkan parmak ve kollardaki kasılmaların tedavisinde kullanılıyor. Aşırı terleme rahatsızlığında; koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanına enjekte ediliyor. Botoks yine; diş gıcırdatma, yüz felci vakalarında ve şaşılık hastalığının tedavisinde kullanılıyor.