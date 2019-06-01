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Mikrop Hikmet'ten hoşgörü iftarı

İzmir’in ’Mikrop Hikmet’ ismiyle tanınmış sanatçılarından Hikmet Durmuş, "5.

İzmir'in 'Mikrop Hikmet' ismiyle tanınmış sanatçılarından Hikmet Durmuş, "5. Hoşgörü İftar Sofrası" etkinliği ile binlerce kişiyi yer sofrası iftarında bir araya getirdi.


Her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında ‘Hoşgörü İftar Sofrası' etkinliğini ile binlerce kişi sosyal medya üzerinden bir araya gelirken, herkes yiyecek ve içeceklerini evden getirdi.


Kordonboyu'ndaki çim alanda yer sofrası kurularak açılan iftara, İzmir Kızılayı ve Konak Belediyesi de destek verdi.



Çocuk istismarına dikkat çekildi


Semazen gösterilerinin yapıldığı ve ilahilerin okunduğu gecenin sonunda çocuk istismarına dikkat çekildi. Sanatçı Mikrop Hikmet, "Dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkesi aynı sofrada toplamaya çalıştık. İzmir hoşgörü, demokrasi ve sevgi kentidir. Biz bugün burada İzmir'den dünyaya hoşgörü dersi verdik" dedi.

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