Millet İttifakı'ndan Bayraklı'da büyük yürüyüş

Millet İttifakı'nın ortak adayları CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal'ın katılımıyla, Bayraklı ilçesine bağlı Mansuroğlu Mahallesi'nde onlarca vatandaşın katılımıyla büyük bir yürüyüş yapıldı. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin de taşındığı yürüyüşte, evlerinin balkonlarından korteji takip eden vatandaşlar da bayrak sallayarak, alkış tutarak destek verdi.

Bayraklı'nın en büyük caddeleri arasında yer alan Mustafa Kemal ve Sakarya Caddesi boyunca Millet İttifakı tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal da, yürüyüşte yerini aldı.

Manavkuyu Mahallesi'nde son bulan yürüyüşün ardından gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Adayı Serdar Sandal, "Bizim çıktığımız yol hizmet yolu. Kimseyi ötekileştirmeden, etnik, dini, siyasi kimliğine bakmadan Bayraklı'nın tamamına hizmet için yola çıktık. Bayraklı'yı çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınların omuzlarında dünyanın marka kentlerinden biri haline getireceğiz. Demir yolunu yerin altına alacağız, Smyrna Meydanı'nı yeniden düzenleyeceğiz. Laka ve Bornova deresini Eskişehir'deki Porsuk Çayı gibi yapacağız. Bayraklı'nın mahallelerinin neredeyse tamamının umutla beklediği kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu konuda da arkamızda 6 bakanlıktan daha büyük bir bütçesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Orada da arkamızda adam gibi adam, vicdanlı, namuslu, dürüst Tunç Başkan var. Tunç Başkanımla Bayraklı'yı yeniden marka kent haline getireceğiz. Bayraklı, sadece İzmir değil, sadece Türkiye değil, tüm dünyada marka kent olacak" dedi.

"31 Mart'ta sandıkları patlatacağız"

Miting alanındaki vatandaşlarla birlikte "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer de, İzmir'de yeni bir hikaye yazacaklarını söyledi. Tüm vatandaşları “Başka bir İzmir” için sandığa giderek oy vermeye davet eden Soyer şöyle konuştu:

"Seçime 2 gün kaldı. 2 gün sonra hakikatten bahar gelecek ve yepyeni bir tarih yazmaya başlayacağız. Yepyeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. İzmir'in kullanılmayan tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Tarımda, sanayide, teknolojide o kadar çok yapacak işimiz var ki üretimi büyüteceğiz, güçlendireceğiz ve İzmirli'nin yediği ekmeği büyüteceğiz. 1 Nisan'dan itibaren yepyeni bir İzmir, yepyeni bir Türkiye doğacak göreceksiniz. 2 gün sonra birçok şey değişecek. Serdar başkanımla el ele o kadar çok çalışacağız, o kadar güzel çalışacağız ki başkanımın söylediklerini ve fazlasını yapacağız. İzmir'in doğduğu yer Smyrna yani Bayraklı. İzmir'in markalaşması için Smyrna'yı gün ışığına çıkaracağız. Smyrna'yı ve Homeros'u tüm dünyaya tanıtacağız. Bu kenti bu iki önemli turizm potansiyeli ile tüm dünyada marka kent haline getireceğiz. Bütün bunları yapmak için de sandığa gitmemiz lazım. 1 oy geleceğimiz için, bir oy iş için aş için, bir oy inandığınız gibi yaşamaya devam etmek için, bir oy özgürlüğünüz için, bir oy bağımsızlığımızı korumak için, bir oy refahımızı büyütmek için, bir oy hepimiz için. Unutmayın bir oy eksikse çok eksiğiz çok. Unutmayın pazar günü sandığa eksiksiz gideceğiz; çünkü Türkiye'nin İzmir'den büyüyen umuda ihtiyacı var. Türkiye'ye o umudu vermek hepimizin boynunun borcudur. Bizi gömmeye çalışıyorlar. Ama nafile. Bilmiyorlar ki biz tohumuz. Gömüldükçe bir gider bin geliriz. Onun için, yepyeni bir hayatı kurmak üzere 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız."

Yürüyüşe ayrıca; CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç, 24. Dönem milletvekili Mustafa Balbay, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.