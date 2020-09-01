Milletin Ekibi 365 gün 7/24 vatandaşın hizmetinde

Aliağa Belediyesi bünyesinde 2014 yılından günümüze faaliyet gösteren Milletin Ekibi, İzmir'in Aliağa ilçesinde başta sosyal yardım ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet veriyor. Milletin Ekibi tüm birimleriyle, Aliağa'da ikamet eden vatandaşların en hüzünlü anlarından, en mutlu anlarına kadar 7 gün 24 saat yanında. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona vürüs salgını döneminde ise Milletin Ekibi, çalışma temposunu artırarak devam ettirdi.

Milletin Ekibi, korona virüs salgının da baş gösterdiği 2020 yılının ilk 6 ayında başta 65 yaş üstü olmak üzere yaklaşık 7 bin vatandaşa Aliağa Belediyesinin yardım elini uzattı. Yılın bu zaman diliminde Milletin Ekibi bünyesinde faaliyet gösteren birimler ihtiyaç sahibi vatandaşların odun, kömür, erzak, sıcak yemek, süt, bebek bezi, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca soğuk kış günlerinde kentte bulunan liselerde, Aliağa İZBAN İstasyonunda ve Helvacı Pazar yerinde çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Mart ayında Elazığ'ın Sivrice ilçesini vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından da Aliağa halkından toplanan yardım kutuları Milletin Ekibi tarafından depremzede vatandaşlara ulaştırıldı.

Özel günler unutulmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anneler Günü, Eczacılar Günü gibi özel günlerde de çalışmalarını sürdüren Milletin Ekibi; Türk bayrağı, çiçek, plaket ve pasta dağıtımı gerçekleştirdi.

Engelli vatandaşların ulaşım ihtiyacı karşılandı

Milletin Ekibi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Birimi, hastaneye erişim de zorluk çeken vatandaşların Aliağa ve İzmir'in çeşitli yerlerinde bulunan hastanelere ulaşımlarını ve tedavilerini sağlarken, Engezer Taksi Birimi ise kentte yaşayan engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşıladı.

Aliağa'da 256 bin maske dağıtıldı

Korona virüs salgını döneminde faaliyetlerini artırarak devam eden Milletin Ekibi, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanın yanında pandemi sürecinde berber, kuaför, dolmuş, taksi esnafına da dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi. Pandemi süresince yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral motivasyon seti hediye edildi. Korona virüs tehlikesine karşı Aliağa'daki pazar yerlerinde vatandaşlara dezenfekte işlemi uygulamanın yanında Aliağa genelinde yaklaşık 256 bin adet maske dağıttı.

Hilal Masa 7/24 talep alıyor

Öte yandan Milletin Ekibi bünyesinde faaliyet gösteren Hilal Masa, 365 gün 7/24 esasına göre hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların tüm istek ve önerilerini, ALO 153 veya 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattından ilettiği birim, bu yılın ilk altı ayında bin 350 talebi çözüme kavuşturdu.

Vatandaşın acı gününde yanında

Cenaze Hizmetleri Birimi ise yılın ilk 6 aylık diliminde Aliağa'da yaşamını yitiren vatandaşların ailelerinin yanında oldu. Aliağa'da ikamet edip vefat eden 185 vatandaşın cenaze ve defin işlemlerine destek verdi.