“Milletin Ekibi”, Marmaris yangın bölgesinde

Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi personelleri Marmaris'teki yangın bölgesinde ihtiyaç duyulan lojistik destek, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı, ilk yardım hizmetleri, moral destek çalışmalarıyla ekiplere ve yöre halkına destek sağlıyor.

Aliağa Belediyesi ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Marmaris'te yoğun bir şekilde devam eden yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek için arazöz, iş makineleri, ekip ve ekipmanlarıyla görev yapıyor. Günlerdir yangın söndürme çalışmalarında aralıksız görev alan ekiplerin çalışmalarına Milletin Ekibi de katıldı. Ambulans ve hasta nakil araçlarının da bulunduğu Milletin Ekibi, yangından etkilenen bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor. Ekipler, söndürme ekiplerinin çalışmalar esnasında kullanabilecekleri yanmaz eldiven, bot, sağlık malzemeleri gibi çeşitli acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlk yardım malzeme tedarikleri ile lojistik destek

Bölgede görev yapan Aliağa Belediyesi Sağlık Hizmetleri Ambulans Servisi, söndürme ekipleri ve bölge halkına ilk yardım malzeme tedarikleri de yapıyor. Ekipler ayrıca, ilk yardımın yanı sıra AFAD koordinesinde dağıtım ve tedarik adına her türlü lojistik destek hizmeti veriyor. Ekipler lojistik destek malzeme toplanma noktalarıyla yangın söndürme ekipleri arasındaki ihtiyaçları hızla karşılayacak şekilde destek çalışması yürütüyor. Öte yandan Aliağa Belediyesine ait ikram aracı ise yangın bölgesinde aralıksız olarak söndürme ekipleri ve vatandaşlara çorba, su, çay gibi ikramlarda bulunuyor.