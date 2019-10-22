İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli ara Göztepe'ye yaramıyor

Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen araların ardından yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.


Göztepe, milli araların ardından oynadığı maçlarda kazanamıyor. Sarı-kırmızılı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen araların ardından yaptığı son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İzmir ekibi, geçen sezon Türkiye'nin İsveç'e 1-0 yenildiği milli maçın ardından Başakşehir'e 2-0 yenilmişti. Bu sezon ise Türkiye'nin Andorra'yı 1-0, Moldova'yı 4-0 yendiği milli maçların ardından deplasmanda Rizespor ile 0-0 berabere kalmıştı. Rizespor'la 0-0 berabere kalınan maçın ardından 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilmeme serisi yakalayan Göztepe, yine bir milli maç dönüşü söz konusu özelliğini kaybetti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği ve Fransa ile 1-1 berabere kaldığı milli maç arasının dönüşünde yine Başakşehir'e 2-1 kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.