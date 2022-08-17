Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, kırık eline rağmen antrenman yaptı

Ameliyat geçiren İbrahim Çolak, kırık eline rağmen antrenmanlarına başladı. Liverpool'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hazırlandığını belirten İbrahim Çolak, "Ben ve takım arkadaşlarım kimsenin yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz. O yüzden bahane bulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

2019 Dünya ve 2020 Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, geçtiğimiz haftalarda antrenman esnasında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Yaşanan sakatlık sonucu İbrahim Çolak'ın sol elinin tarak kemiğinin kırıldığı tespit edilmişti. Özel bir hastanede ameliyata alınan milli sporcunun iyileşmesi için 1.5-2 aylık bir süre tanınmıştı. Ancak İbrahim Çolak'ın antrenörleri ve performans koçları, Çolak'ın ellerini kullanmadan formunu koruyabileceği şekilde bir antrenman programı hazırladı.

Çolak'ın azmi takdir topladı

Antrenman programını hemen uygulamaya başlayan İbrahim Çolak, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çolak'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğenilirken, spor camiasında birçok isim ve sosyal medya kullanıcıları, “Dünya klasında olmak bunu gerektirir”, “İşte gerçek azim ve kararlılık”, “İşte bu yüzden elit sporcusun. Bahane, ağlamak yok, çalışmak var”, “Daha güçlü dönmen dileğiyle” şeklinde yazdıkları yorumlarla milli sporcuyu tebrik ettiler.

"Ben ve takım arkadaşlarım kimsenin yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz"

Sakatlığı ve antrenman süreci hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan İbrahim Çolak, "Son yıllarda 5 operasyon geçirdim ve bunların hepsinden tecrübe edindim. Son yaşadığım sakatlığın ardından sadece ellerimi kullanamıyorum. Ancak bu benim vücudumun diğer bölgelerini çalıştırmama engel değil. Fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Elimi kullanana kadar vücudumun diğer bölgelerini zinde tutmam gerekiyordu. Biz de kondisyonerim Bülent Özdemir ve antrenörüm Yılmaz Göktekin ile bir program hazırladık. Ellerimi kullanmadan antrenman yapmaya başladım. Ekim ayının sonunda İngiltere'nin Liverpool kentinde Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Oraya hazır olarak gitmek istiyorum. Türk halkının bizim takımımızdan büyük bir beklentisi var. Ben ve takım arkadaşlarım kimsenin yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz. O yüzden bahane bulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Çolak, sakatlık sürecinde destek olan ve arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Cimnastik Federasyonu'na, Milli Olimpiyat Komitesi'ne ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlara teşekkür etti.