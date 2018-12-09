Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İzmir'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 eğitim vizyon programı çerçevesinde analiz çalışmaları gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birtakım çalıştay ve toplantılara katılmak üzere İzmir'e geldi. Bakan Selçuk ilk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyon programı çerçevesinde birçok şehre çalışma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki yıllarda eğitim sisteminde yapılması planlanan çalışmaların alt yapı etkinliklerini yürütüyoruz. Bu bağlamda da İzmir'de valiliğimizle birlikte ‘bütün okullarımızın imkanları nedir, altyapısı nedir, öğretmenlerimizin durumu nedir' gibi konularla ilgili bazı analiz çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaların sonucunda da daha da ileriye gidebilmek için neler yapılacağı konusunda bazı çalıştay ve toplantılar gerçekleştireceğiz. Buradaki çalışmaların yürütülmesi için Valiliğimiz tarafından birtakım ortaya konulan çalışmalar için de teşekkür ediyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımız da bu konularda daha fazla mesafe alabilmek için her türlü gayretin içindeler. İzmir'deki bütün meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Bakan Ziya Selçuk'u ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ardından, İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi'ne geçerek incelemelerde bulundu.