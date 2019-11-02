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Milli Emlak Müdürlüğü, Çeşme'de 5 arsayı satışa çıkardı

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, Çeşme’de 5 adet arsanın satış ihalesini gerçekleştireceğini duyurdu.

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, Çeşme'de 5 adet arsanın satış ihalesini gerçekleştireceğini duyurdu.


Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, Dalyan Mahallesi'nde 4, Sakarya Mahallesi'nde de 1 arsanın ihale ile satılacağını açıkladı. A-2 konut imarlı arsaların satış ihalesinin, 14 Kasım Perşembe günü saat 09.40'tan itibaren Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirileceği bildirildi. Yayınlanan ilan metninde, taşınmazların satış şartnamesi ve eklerinin mesai saatleri içerisinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak görülebileceği de açıklandı.

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