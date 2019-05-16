Milli Mücadele'nin 100. yıl kutlamalarına coşkulu kortej

yılında Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen “İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl” etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başlarken, vatandaşlar alkışlarıyla korteje eşlik etti.

“İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl” etkinlikleri yoğun katılımlı kortej yürüyüşü ile başladı. Egekent Parkı'ndan başlayıp, Çiğli Belediyesi tören alanında sona eren kortej yürüyüşü halkın alkışları eşliğinde yapıldı. Kortej yürüyüşüne Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, ADD Genel Başkan Yardımcı Nasuh Mahruki, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve ilçe yönetimi, gaziler, Çiğli'de faaliyet gösteren dernek, oda ve spor kulüpleri, engelliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ata'ya çelenk

Kortej yürüyüşünün sonlandığı Çiğli Belediyesi tören alanında Atatürk Anıtına çelenk sunum töreni yapıldı. İlk olarak Belediye Başkanı Utku Gümrükçü zabıta eşliğinde Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından Çiğli'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları çelenklerini sundu. Törende halk oyunları ekiplerinin gösterileri de büyük alkış aldı.

Milli mücadele etkinliklerini anlattı

Törende konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Yılı etkinliklerinde bir ilke imza attıklarını belirterek, “Gazeteci Hasan Tahsin 15 Mayıs 1919'da ilk kurşunu atarak İzmir'in işgaline karşı mücadeleyi başlattı. Biz de etkinliklerimizi bu tarihte başlattık. 15 Mayıs ve 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı günün yıldönümlerinde 5 günlük kapsamlı bir etkinlik hazırladık. Bağımsızlığımızın sağlandığı dönüm noktalarını hemşehrilerimize bir bütün olarak anlatacağız” dedi.

100. yılında işgalden kurtuluşa

Etkinlikler kapsamında moderatörlüğünü Nazan Keskin'in yaptığı “100. Yılında İşgalden Kurtuluşa” söyleşisine, akademisyen Elfin Tataroğlu ve ADD Genel Başkan Yardımcısı Nasuh Mahruki konuşmacı olarak katıldı. Milli Mücadele sürecinin anlatıldığı söyleşide Akademisyen Tataroğlu, İzmir'de kıvılcımlanan Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlattı. Tataroğlu İzmir'in Atatürkçü yapısının nedenlerini anlattığı söyleşide şöyle konuştu: “İzmir şehrinin bir hafızası var. 15 Mayıs'ta İzmir'in işgalini 2 yıl yaşamış ve unutmamış bir bilinç var. Tarihinde efeleri ve Kuvayi Milliye hareketi var. İzmir tabi ki Atatürk'ün izinde olacak. Bu yüzden yapısı bu kadar Atatürkçü” dedi.

Kurtuluş sürecinin başladığı döneme ışık tutan Nasuh Mahruki de Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik özelliklerinin Milli Mücadelede zafere ulaşmadaki etkisini anlattı. Mahruki şöyle konuştu; “Mustafa Kemal Atatürk, kendi döneminde en çok okuyan kişilerin başındaydı ve bu da ona olaylara çok yönlü bakış açısıyla bakmasını sağladı. Türk insanını çok iyi tanıyordu. Milli Mücadelenin nasıl ve nerede başlayacağını çok iyi planladı ve adımlarını attı." dedi.