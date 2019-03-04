Milli Mücadele'nin 100. yılı İEÜ'de anılıyor

Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) “Atatürk Destanı” paneli gerçekleştirildi. Türkiye'nin en zengin Atatürk fotoğrafları arşivine sahip isimlerinden Ahmet Gürel, etkinlikte yaptığı konuşmada milli değerlere sahip çıkılması ve yaşatılması vurgusu yaptı.

Vatanın düşman işgalinden kurtulması için verilen varoluş savaşının güncesi, İzmir Ekonomi Üniversitesinde tutuluyor. Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü kapsamında, İEÜ Rektörlüğü çatısında bir araya gelen İEÜ Öğrenci Konseyi, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Atatürk İlke ve İnkılapları Koordinatörlüğü ve İEÜ Türk Dili Koordinatörlüğü, zafere giden uzun ve zorlu zaman diliminde yaşananları gün gün derleyerek İEÜ sosyal medyası ve web sayfası üzerinden yayınlıyor. Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin en zengin Atatürk fotoğrafları arşivine sahip isimlerinden Ahmet Gürel de “Atatürk Destanı” adlı panelinde öğrencilerle buluştu.

Etkinliğin açılışında konuşan İEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Kaan Günay, “2019 bizim için gençliğimizin güzel bir yılı ama bir yandan da Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yılı. Atatürk'ün, düşman donanmasını gördüğünde yaverine ‘Geldikleri gibi giderler' dediğini hepimiz biliriz. Biz de bu kararlılık ve inanç ile, bundan 100 yıl önce yaşananları arkadaşlarımızla paylaşmak, atalarımızın azim ve başarılarına dikkat çekmek istedik. Atatürk'ün bu sözü söylediği 13 Kasım 1918'den, 19 Mayıs 1919'a dek, vatanımızın verdiği varoluş savaşını gün gün araştırıyor ve bir günce gibi paylaşıyoruz” dedi.

Ahmet Gürel de “13 Kasım 1918 tarihinde, İstanbul'a vardığında Boğaz'daki İtilaf Donanması'nı görerek yaveri Cevat Abbas'a ‘Geldikleri gibi giderler' sözünü söyleyen Mustafa Kemal, bu sözün gereğini son ana dek yerine getirmiş, Türk milletinin sonsuz inancı ve desteği ile üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan olarak emanet etmiştir. Bu mücadelede Hasan Tahsin olarak tanıdığımız Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Osman Nevres'in Yunan işgali karşısında ilk kurşunu sıkışından, Yüzbaşı Şerafettin'in 9 Eylül günü İzmir'e ilk olarak girmesi ve Hükümet Konağına Türk bayrağını çekmesi gibi unutulmaz yüzlerce olay var. Milli Mücadele sürecinde vatanımızı bağımsızlığına kavuşturmak için gösterilen kahramanlıkların unutulmaması, bu değerlere sahip çıkılması gerekir” diye konuştu.