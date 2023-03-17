İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Milli Okçu Samet Ak Göztepe'de

Göztepe, 2001 doğumlu milli okçu Samet Ak’ı transfer ettiğini duyurdu.

Göztepe, 2001 doğumlu milli okçu Samet Ak'ı transfer ettiğini duyurdu.


İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kulübün okçuluk branşına önemli bir takviye yaptı. İzmir ekibi, genç yaşında birçok başarıya imza atıp Türkiye'yi temsil eden Samet Ak'ı transfer ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “2001 doğumlu milli okçu Samet Ak, okçuluk branşında önemli sporculara ev sahipliği yapan kulübümüz ile anlaşma sağladı” denildi.


Öte yandan henüz 22 yaşında olan Türk sporcu, ulusal birçok turnuvada da başarıya imza attı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.