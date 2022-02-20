Milli sporcu Nazan, son yolculuğuna uğurlandı

Kapadokya gezisine giderken tur otobüsünün Konya-Aksaray karayolunda devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden biri olan milli sporcu Nazan Uysal için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Genç sporcunun mayıs ayında sözleneceği ve kazadan önce şampiyon olma hayalleri kurduğu öğrenildi.

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan tur otobüsü dün Konya-Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otobüste 2'si şoför toplam 47 kişinin bulunduğu, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1'si ağır 41 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında bulunan 24 yaşındaki Wushu Kung-fu milli sporcusu Nazan Uysal, İzmir Hacı Fatma Tatari Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda madalyası bulunan Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Uysal'ın mayıs ayında Trabzonlu sporcu M.Ç. ile sözleneceği, aynı zamanda okçuluk ve hakemlik için belgeler aldığı öğrenilirken, Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'nde bulunan halk eğitim merkezinde okçuluk eğitmenliği yaptığı belirtildi.

Cenaze törenine Uysal'ın babası Zekeriya, annesi Şenel, kız kardeşleri Nurgül ve Rümeysa ile ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Genç sporcunun tabutuna çiçekler ve Trabzon atkısı bırakılırken, Uysal'ın sözleneceği kişinin kazadan bir gün önce memleketine döndüğü ve haberi Trabzon'da aldığı öğrenildi. Arkadaşları ile Kapadokya gezisine gitmeyi planlayan ancak kaza sonucu hayatını kaybeden Uysal'ın cenazesi, memleketi Manisa Demirci'de toprağa verilecek.