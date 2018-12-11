Milli takıma İzmir'den iki İTÜ'lü

'si ve Türkiye 2.'si İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları'ndan çıktı. 200 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye birincisi olan Görkem Sülün ve 100 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye 2.'si olan Doğa Atıcı, ay yıldızlı mayoyu giymeye hak kazandı.

İstanbul'da, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 450 sporcunun katıldığı, Türkiye Uzun Kulvar Yıldız ve Gençler Milli Takım Seçme Yarışması'nda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları iki onur birden kazandı. Nesan Yüzme Kulübü sporcularından 9. Sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Görkem Sülün, 200 metre kurbağalamada 2.27.67 derecesiyle Türkiye birincisi oldu. Lise Hazırlık sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki Doğa Atıcı ise 100 metre kurbağalamada 1.08.35'lik derecesiyle Türkiye 2.'si oldu. Her iki öğrenci de, milli takım yüzme kadrosuna seçilmeye hak kazandı.

Yüzme sporuna 6 yaşındayken başlayan ve henüz 14 yaşında milli takım kadrosuna girdiği için gurur duyduğunu söyleyen Görkem Sülün, amacının 200 metre kurbağalamada rekor kırmak olduğunu söyleyerek, "Yarıştığım kategoride dünya rekoru 2.07 derecesiyle Bulgar bir sporcuya ait. Hedefim öncelikli olarak bu rekoru egale etmek. Sonrasında olimpiyatlarda yarışmak istiyorum" dedi.

Liselerarası olimpiyat oyunlarında, kelebek branşında birinci Olmak istediğini söyleyen Doğa Atıcı da, yüzmeye 10 yaşındayken başladığını söyleyerek, 4 yıl sonra milli takıma seçildiğini, bu hedefine ulaşmak için ise önünde 3 sene olduğunu mutlaka başaracağını ifade etti.