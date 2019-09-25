Mimar Doğan Hasol: “İstanbul yeşil fakiri”

Yaşar Üniversitesinde mimarlık öğrencileriyle bir araya gelen ünlü mimar Doğan Hasol, “İstanbul'da park ve bahçelerin halka açık yeşil alan yüzdesi yalnızca 1,5 oranında. Kısacası İstanbul yeşil fakiri bir şehir. Halkın yararlanabileceği yeşil alan oldukça kısıtlı” dedi.

Türkiye'nin ünlü mimarlarından Doğan Hasol, Yaşar Üniversitesinde mimarlık öğrencileriyle bir araya geldi. Daha modern şehirler için belediye yönetimlerinin alanında uzman kişilerle birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Doğan Hasol, Londra Belediyesi tarafından yapılan bir araştırmaya dikkat çekti. Hasol, “Araştırmaya göre İstanbul'da park ve bahçelerin halka açık yeşil alan yüzdesi yalnızca 1,5 oranında. Bu oran, Londra'da yüzde 38,4, Berlin'de yüzde 14,4, Hong Kong'da yüzde 41, New York'da yüzde 14, Paris'te ise yüzde 9,1. Kısacası İstanbul yeşil fakiri bir şehir. Halkın yararlanabileceği yeşil alan oldukça kısıtlı” diye konuştu.

“Bu şans Türkiye'de var”

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen akademik açılış yılı etkinliğine konuk olan ödüllü mimar Doğan Hasol, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. 2004-2005 döneminde Mimarlık Vakfında, 2009-2011 döneminde İstanbul Serbest Mimarlar Derneğinde başkan olarak görev yapan Hasol, özellikle büyükşehirlerde kente kazandırılmak istenen büyük mimari projelerde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlattı. Hasol, “Yeni yapılarda yarışma yolunu seçmek en doğrusu. Yarışmalarda jüri, ciddi bir ön hazırlık yapıyor. Belki 100-150 mimarın fikri alınıyor. Danışmanlar eşliğinde jüri doğru projeyi seçiyor ve ondan sonra uygulamaya geçiliyor. Bu özen çok önemli. Yoksa bir iş müteahhide veriliyor ve onun bulduğu bir mimara yaptırılıyor. Ancak eskisi kadar mimarlara yakın davranılmıyor. Belediye başkanı her şey demek değildir. Başkanların, belediye yönetimlerinin uzman kişilerle kol kola hareket etmesi gerekir. Bence bu şans Türkiye'de var” yorumunda bulundu.

Türkiye mimarlıklar ülkesi

Türkiye'nin neden mimarlıklar ülkesi olduğuna değinen Hasol, “Türkiye'de 12 bin yıllık Göbeklitepe, 9 bin yıllık Çatalhöyük bulunuyor. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, onlarca antik kentin bulunduğu ve dünyanın 7 harikasından 2'sinin bulunduğu bu topraklar bize emanet. Türkiye'de mimarlık yoksa dünyanın hiçbir yerinde yoktur” ifadelerini kullandı.