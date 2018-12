Mimarlık öğrencilerine saygın ödül

'si gerçekleştirilen “Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri Birinci Yıl Projeleri” kategorisinde jüri özel ödülünü kazandı.

Ülkemizdeki mimarlık eğitimini geliştirmeyi amaçlayan MimED'in, bu yıl 17. kez düzenlediği 2018 Öğrenci Proje Yarışmasına ilgi büyüktü. Öğrencilerin “Mimari Tasarım” derslerinde gerçekleştirdikleri dönem projelerini kapsayan, Türkiye ve KKTC'deki mimarlık bölümlerinde okuyanlara açık olan yarışmaya, 56 üniversiteden toplam 662 proje katıldı. 253 projenin ön değerlendirmeyi geçerek finale kaldığı yarışmada, her sınıf için ayrı ayrı verilen toplam 34 ödül, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla binasında yapılan törenle sahiplerini buldu.

Jüri özel ödülü

Türkiye'nin saygın mimarlık bölümlerinin ve meslek profesyonellerinin yanı sıra uluslararası platformdaki mimarlık okullarından jüri üyelerinin değerlendirmesiyle belirlenen MimED ödülleri, eğitimciler ile iş çevreleri açısından önemli bir başarı ölçütü olarak kabul görüyor. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Kıvılcım Yavuz ve Furkan Şahin, birinci sınıfta hazırladıkları “Eşik” temalı projeleri ile “Birinci Yıl Projeleri” kategorisinde jüri özel ödülüne hak kazandı.

Temaları hayat eşikleri

Ödül kazandıkları projeleri ile ilgili bilgi veren Kıvılcım Yavuz ve Furkan Şahin, “Dersimiz eşik temalıydı. Eşik kavramı, hayatımızın her alanında mevcut. Göç, para, bazen fiziki bir engel, yaşamın her anı, hatta ölüm. Bu insanlık tarihi boyunca geçilen eşiklerden bazıları. Çünkü eşik, sadece geçmek için bir alan değil. Duyguların, başlangıçta veya bitiş noktalarında değil süreçte, yani eşikte hissedildiğinden hareketle tasarımımız ortaya çıktı. Su, toprak ve gökyüzü olarak üç alana ayırdığımız projemizde; gözlemleyen kişiyi bir yerden başka bir yere götürürken geçtiği her alanın etkisini deneyimletmeyi amaçladık. Dokunma, görme ve duyma duyularıyla üç farklı deneyimi, eşiği anlattığımız tek bir tasarımda sunmayı hedefledik. Mekanların gözlemciyi yönlendirmesini, ama bunu doğal yollarla ve hissettirmeden yapmasını istedik. Projemizde görülen alanlar, bu durumu açıklamak için tasarlandı. Birinci sınıf projemizle böyle bir yarışmada jüri özel ödülünü kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.