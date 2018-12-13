Minibüsçülerden Başkan Hasan Karabağ'a açık destek

Oda Başkanı Uğuz, Başkan Karabağ'ın her zaman esnafın yanında olduğuna dikkat çekerek, Bayraklı gibi zor bir bölgede kurucu başkanlık yapmanın marifet olduğunu söyledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz, yönetim kurulu üyeleri ve minibüsçü esnafıyla buluştu. Hasan Karabağ ile uzun süre sohbet ederek sorunlarından söz eden oda başkanı ve yöneticileri, metropolde kırmızı çizgileri olduğunu, kent merkezinde, İnönü Caddesi, Girne Bulvarı gibi bazı arterlerde olmadıklarını, minibüsçülerin bir toplanma alanına ihtiyacı olduğunu belirtti. Başkan Karabağ da, esnafın sorunlarının ilçe belediyelerinin çabası ile köklü olarak çözülemeyeceğini söyleyerek, İzmir genelinde faaliyet gösteren bin 117 minibüsçü esnafının kent içi ve dışı ulaşımda büyük bir rol üstlendiğini belirtti. Karabağ, kendisine aktarılan sorunları bildiğini ve büyükşehir bünyesinde çözülebileceğini hatırlatarak, "Kendi ilçemizde de görüyorum. Gerçekten dışarıdan suiistimale açık bir iş yapıyorsunuz. 20 kişinin 10 kişilik ücret verdiğini gördüm. Bir denetim mekanizmasının işletilmesi gerekiyor" dedi.

Üniversite öğrenciliği döneminde, aynı zamanda bakkal dükkanı olduğunu ve esnaflığı bildiğini söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Mühendislik okurken bakkallık yaptım. Kısa süre de olsa esnaflığı deneyimledim. Esnaf, toplumun ve ekonominin önemli bir denge unsuru. Özellikle, halkın içinde olmaları esnafa başka bir duyarlılık da kazandırıyor. Örneğin; onların yaptığı anketler çok daha gerçekçi. Halkın nabzını birebir tutan esnaf, öngörüsünde çok yanılmıyor" dedi.

İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yola çıkan Karabağ'ın açıkça yanında olduklarını ifade ederek, "Başkanımızı, İzmir'de görmek istiyoruz. Oraya siyasetçi değil, başkanımız gibi bir yönetici gerekli. Bayraklı yeni ve zor bir ilçeydi. Orada koordinasyon sağlamak, sıfırdan bir belediye kurmak marifet işi. Başkanımız, bunu başarıyla yaptı. Bizler de dahi emeği var. Ne zaman ne istesek asla geri çevirmedi, kendisine çok teşekkür ediyoruz”