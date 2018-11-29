Minik Alperen'in öldüğü ilçenin Milli Eğitim Müdürü hakim karşısında

İzmir'de okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren Alperen Sakin'in (3) ölümüne ilişkin davada ifade veren Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U., ilçede 346 okul servisinin bulunduğunu açıklayarak, “Mevcut sınırlı personel sayısı ile 346 servisin devamlı denetimi mümkün değildir. Denetim hususu devletin istihdam konusu ile ilgilidir. Bu tartışılması gereken bir konudur” sözlerini kullandı.

İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, daha önceki duruşmaya katılmayan Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U., şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. ile taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, İzmir Barosunu temsilen avukatlar, Alperen Sakin'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin katıldı.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile CİMER'e yazılan yazılara cevap olarak, olay öncesinde söz konusu okulla ilgili bir şikayetin olmadığına dair yazıların geldiği ifade edildi.

"Mevcut sınırlı personel sayısı ile 346 servisin devamlı denetimi mümkün değildir"

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U., Çiğli ilçe genelinde yaklaşık 32 bin 500 öğrenci, 3 bin personel ve 346 okul servisi olduğunu söyledi. Denetim ile ilgili mevzuatı aktaran Mesut U., “Mevcut sınırlı personel sayısı ile 346 servisin devamlı denetimi mümkün değildir. Denetim hususu devletin istihdam konusu ile ilgilidir. Bu tartışılması gereken bir konudur” dedi.

Minik Alperen'in hayatını kaybettiği olay öncesi kendilerine gelen her şikayetin değerlendirildiğini anlatan Mesut U., “Söz konusu okul ile ilgili bir şikayet yapılmamıştır. Şikayet gelseydi gereği yapılırdı. Denetleme konusundaki yasa ve yönetmelikler ele alındığında bizim takdir hakkımız yoktur. Üzerime atılı suçlardan beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Taraflara son savunmaları ve beyanları için süre veren hakim, kararın açıklanması için davayı 17 Aralık 2018'e erteledi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti. Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında da 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dava açılmıştı. 3 kişi hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.