Minik Alperen'in öldüğü ilçenin Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürlerine hapis cezası

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Alperen Sakin'in (3) unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesine ilişkin haklarında "görevi ihmal" suçundan dava açılan Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan ile taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, İzmir Barosunu temsilen avukatlar, Alperen Sakin'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin katıldı.

3 çocuğunun da Almanya'da doğduğunu ve 2 çocuğunun Almanya'da devlete bağlı kreşe gittiğini söyleyen anne Buket Sakin, "Alperen'i o kreşe yollamamızdaki tek sebep tabelasında Milli Eğitim Bakanlığı yazıyor olmasıydı. O yazıya güvenerek gönderdik. Diğer davada yargılanan o şerefsizlerin cesaret aldığı kişiler şuan sanık sandalyesinde oturuyor” dedi.

Söz konusu kreşe haber verilerek denetim yapıldığını ileri süren Buket Sakin, “Haber verilmeden denetim yapılsaydı oğlum belki yaşıyor olacaktı. İhmaller zincirindeki denetim eksikliği domino taşlarındaki gibi ilk taşın düşmesine benziyor. Sanıkların en üst sınırdan ceza almasını istiyorum” diye konuştu.

"Bu olayın cezasız kalmasını istemiyorum”

Gurbetçi olduklarını dile getiren baba Serkan Sakin ise eşinin elektronik mühendisi olduğunu, Almanya'da rahatlarının yerinde olmasına rağmen Türkiye'ye faydaları olabileceğini düşündükleri için döndüklerini söyledi. Söz konusu kreşin tabelasında Milli Eğitim Bakanlığı yazdığı için devlete güvenerek çocuklarını o kreşe kayıt ettirdiklerini söyleyen Serkan Sakin, "Milli Eğitim Bakanlığına güvenerek suç işlediysek bu suçu kabul ediyoruz. Bu olayın cezasız kalmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatları da sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını isterken, cezada herhangi bir indirim yapılmaması ve cezaların 1/2 oranında arttırılmasını talep etti.

Tüm sorumluluklarını yerine getirdikleri yönünde savunma yapan sanıklar, üzerine atılı suçlardan beraatlerini talep ederken, sanık avukatları ise daha önceki savunmalarını tekrarlayarak müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyledi.

Kararı açıklamak için ara veren hakim, aranın ardından Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan'a “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan 1'er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların cezasında 1/4 oranında artırım yapan hakim, her bir sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, cezaların ertelendiğini açıkladı.

Müfettişlere ve şube müdürüne suç duyurusu

Hakim, olayın gerçekleştiği Özel Sevgi Yumağı Anaokulunu 3-4 Şubat 2016 tarihlerinde denetleyen maarif müfettişleri N.K.A., S.S. ile B.K. ve aynı okulda 22 Kasım 2016 tarihinde denetim yapan maarif müfettişleri N.K. ile İ.K., anaokulu servis araçlarını denetlemekle görevli Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü M.B. hakkında da “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” iddiasından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti. Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında da “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla dava açılmıştı. 3 kişi hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.