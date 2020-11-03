Minik Ayda'nın ilk istediği köfte ayran oldu

İzmir'de 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık görevlilerinden ilk isteği köfte ve ayran oldu.

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e bu sabah ekipler ulaşmayı başardı. Ayda Bebek, depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek'e burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ambulansta taşındığı sırada Ayda Bebek ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Ne istediği sorulan Minik Ayda, önce "yemek" cevabını verdi. Daha sonra da yemeklerden ne istediği sorulunca köfte ve ayran istediğini söyledi.

Minik Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.