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Minik Ayda'nın sağlık durumu iyi

İzmir’deki depremin ardından 91’inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin’in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

İzmir'deki depremin ardından 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. Bugün Hastaneden yapılan açıklamada minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte Ayda'yı ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, minik Ayda'nın durumu hakkında bilgi aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde ilk kontrollerinin yapılarak tedaviye başlanan Ayda Gezgin'in genel sağlık durumunda bir sorun bulunmamasının sevindirici olduğu belirtildi.

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