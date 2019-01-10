Minik Ayten için umut ışığı

İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde lösemi tedavisi gören, Ödemişli 5 yaşındaki Ayten Oruç için uyumlu olabilecek donör bulunduğu bilgisi Almanya'dan geldi.

Ödemiş'i sevindiren ve umut ışığı olan gelişme sonrası Ayten'den alınacak kan örnekleri Almanya'ya gönderilerek burada karşılaştırma yapılacak, uyum oranı belirlenerek operasyona imkan olup olmadığına karar verilecek.

Geçtiğimiz Nisan ayında lösemi teşhisi konulan 5 yaşındaki Ayten Oruç'un tedavisinde yeni bir umut doğdu. İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde lösemi tedavisine devam eden Ayten'in annesi Emine Oruç'a İstanbul'daki Kemik İliği Bankasından gelen telefonla Almanya'da Ayten için uyumlu olabilecek donör bulunduğu bilgisi verildi. Bu bilgi sonrası Ayten'in kan örneklerinin Almanya'ya gönderilmesi, burada yapılacak karşılaştırma ile uyum oranı tespit edilip operasyonla ilgili karar verilmesi gerekiyor.

Almanya'dan gelen haberin kendilerine umut olduğunu söyleyen anne Emine Oruç süreçle ilgili bilgi vererek, “İstanbul'dan Kemik İliği Bankası yetkilileri beni aradı. Orada uygun kemik iliğinin bulunduğu bilgisini verdiler. Telefonla arayan kişi banka hesabına 150 Euro yatırıldıktan sonra kızımın kan örneklerinin Almanya'ya gönderileceğini ve burada karşılaştırma yapılarak uyum oranının belirleneceğini söylediler. Buradaki uyum oranının yüzde 100 olması konusu araştırılacakmış. Buna göre operasyon bilgisi bize verilecek. Umarız o örnek gerekli şartlara uygun çıkar ve kızım sağlığına kavuşur. Bu süreçte çok sayıda iyi insan tanıdık, çok güzel destek mesajları aldık. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

Ödemiş'te geçtiğimiz günlerde minik Ayten ve Öykü ile birlikte tüm lösemi hastaları için düzenlenen kök hücre bağışına yüzlerce Ödemişli katılmıştı.