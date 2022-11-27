Minik buz pateni sporcusu Doğa, annesinin yolunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı buz pateni sporcusu 9 yaşındaki Doğa Güner, antrenör annesi Gamze Güner'in yolundan ilerliyor. Minik Doğa, yaş kategorisinde en iyi sporcu unvanını kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı buz pateni antrenörü Gamze Güner'in 9 yaşındaki kızı Doğa Güner de buzun üzerinde fırtına gibi esiyor. Yaş kategorisinde en iyi sporcu seçilen ve pandemi döneminde European Criterium Avrupa Artistik Buz Pateni kategorisinde en iyi sporcu unvanını elde eden minik sporcu Doğa annesinin izinden emin adımlarla ilerliyor.

Doğa'nın antrenörlüğünü de yapan anne Gamze Güner, “Kendisine hamileyken sabah 09.00'daki antrenmandan sonra doğuma gittim. Sekiz günlük dinlenmenin ardından tekrardan buza döndüm. Belki de içgüdüsel olarak Doğa da buzu çok sevdi ve başarılı oldu” dedi. Anne ve antrenör ilişkisinin çok zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Güner, “Hiçbir zaman Doğa ve diğer sporcularım arasında ayrım yapmadım. Hatta en fazla uyarı alanlardan biri Doğa oldu. O beni antrenör ben de onu sporcu olarak gördüm ve böylece işlerimiz daha da kolaylaştı” diye konuştu.

Bale ve jimnastikle de ilgileniyor

Doğa'nın buz pateni, jimnastik ve bale yaptığını söyleyen Güner, “Küçük yaşına rağmen çok sorumluluk edindi. Hem okul hem de diğer branşlarda başarılı olmak çok zor. Doğa buzdayken benim heyecanım 3-5 katına çıkıyor. Aileler çocuklarının buzda düşmemesini düşünürken ben Doğa'nın buzdayken doğru hareketleri yapıp yapmadığına bakıyorum” ifadelerini kullandı.

Antrenör Güner, İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Bornova Buz Pisti'nin İzmir için büyük bir şans olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Belediyemiz kendi sporcularına salonun imkanlarını sonuna kadar açıyor. Böylelikle de buz sporlarında İzmir son 20 yılda büyük başarılar elde etti. Doğa'dan beklentimiz de var. Küçük yaşına rağmen büyük başarılar elde ediyor. Ailesi olarak dileğimiz ilerde Avrupa'da bu sporu başarıyla yürütmesi.”

“Annem gibi başarılı bir sporcu olmak istiyorum”

Buz pateni yaparken çok eğlendiğini söyleyen 9 yaşındaki sporcu Doğa Güner ise “Annemin buz pateniyle ilgilenmesi benim bu sporu sevmeme ve ilgi duymama neden oldu. Buz pateni yaparken eğleniyor ve mutlu oluyorum. Küçükken annem beni bırakıp antrenmanlara gidiyordu ve ben bundan mutlu olmuyordum. Anneme söyleyerek ben de bu spora başladım. Ben de bir gün annem gibi başarılı bir sporcu ve antrenör olmak istiyorum” diye konuştu.