Minik Egelilerden büyük başarı

Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle Trabzon'da Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye finaline katılan EÜ Gençlik ve Spor Kulübünün yüzme branşındaki 25 sporcusu; toplam 19 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Rektör Budak, "Kulübümüzün minik sporcuları üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri onurlandırdı. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Dr. Necdet Budak'ın girişimleriyle yeniden yapılandırılan EÜ Gençlik ve Spor Kulübünün genç sporcuları, önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Faaliyetlerini EÜ Spor Tesislerinde Spor Bilimleri Fakültesi ile iş birliği içinde sürdüren kulüpte, gençlerin profesyonel sporculuğa adaptasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla; basketbol, voleybol, tenis, temel hareket, yüzme, futbol ve plates branşlarında eğitimler veriliyor. Kulübe ve sporculara büyük önem veren Rektör Budak, EÜ Gençlik ve Spor Kulübünün yüzme branşındaki 25 sporcusunu Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali'ne katılmaları için Trabzon'a gönderdi.

Trabzon'daki Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen ve 192 kulüpten bin 200'e yakın sporcunun katıldığı müsabakalar üç gün sürdü. Egeli minik sporcular; toplam 19 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

EÜ'nün minik yüzücülerini tebrik eden Rektör Budak, "Spora büyük önem veriyoruz. Bu amaçla üniversitemizin spor kulübünü yeniden yapılandırdık. Ben de basketbol takımımızın lisanslı bir oyuncusuyum ve gençlerimizle maça çıkıyorum. Gençlerimizi destekliyor ve onları spor yapmaya özendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Üniversite eğitimi alan gençlerimizin diplomalarının yanı sıra spor da yapmalarını tavsiye ediyoruz. Başarılı olan sporcularımız, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra branşlarında profesyonel olarak da spor yapmayı sürdürebileceklerdir. Bu anlamda gençlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Kulübümüzün minik sporcuları Trabzon'da üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri onurlandırdı. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.