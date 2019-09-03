Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı

İzmir'de iddialara göre annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen'in, kendisinden bir yaş küçük kız kardeşinin olduğu ve başka bir aileye evlatlık verildiği ortaya çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde cesedi bir tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık D.'nin aile dramı ortaya çıktı. İddialara göre, annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandıra saklanan ve ölümünden günler sonra cansız bedeni bulunan talihsiz çocuğun yaşadıkları tüm Türkiye'yi sarstı. Eymen'in bir akrabasının verdiği bilgilere göre, Eymen henüz 2 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bunun üzerine iki çocuğa birden bakamayacağı gerekçesiyle anne M.D., kendi isteğiyle Eymen'in kendisinden bir yaş küçük kız kardeşini Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi. Çocuk buradan da başka bir aileye evlatlık olarak verildi.

Denize gidiyoruz diye götürmüşler

M.D. yaklaşık 1,5 sene önce bakamadığı gerekçesiyle Eymen'i Eskişehir'de bulunan bir akrabasının yanına bıraktı. Bu süre zarfında oğlunu görmeye bir kez bile gitmeyen M.D., 23 Temmuz tarihinde ise sevgilisi S.E. ile birlikte Eskişehir'e giderek, ‘Eymen'i denize götüreceğiz' gerekçesiyle minik çocuğu aldı. Eymen'in İzmir'e gelmesinin ardından, Eskişehir'deki akrabaları görüntülü konuştukları sırada talihsiz çocuğun vücudundaki morluklarını görüp 15 Ağustos'ta şikayetçi oldu ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

DNA testi yapılacak

Öte yandan, talihsiz çocuğun cenazesini almak için Eskişehir'den İzmir'e gelen yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumunda bir şok daha yaşadı. Ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için çürümeye yüz tutan cenaze, yakınlarına teşhis ettirilemedi. Eymen'in anneannesinden alınan DNA örneklerinin minik çocuğun DNA'sı ile karşılaştırılmasının ardından cenazenin aileye teslim edileceği ifade edildi.